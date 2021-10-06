Чорно-білі купальники, мінішорти і стьобані сумки: чим вразив показ Chanel у Парижі
Джерело:24 канал
У вівторок, 5 жовтня, у Парижі завершився Тиждень моди. Останній день показу розпочався з одного найбільш очікуваного бренду Chanel. Креативна директорка Віржіні Віар провела шоу у стилі показів бренду у 1980-х та початку 1990-х років.
Показ колекції розпочався з чорно-білого короткого міні фільму, у якому знялися постійні моделі Chanel. Амбасадорка бренду Лілі Роуз-Депп приміряла на себе роль фотографа, віддавши данину поваги Лагерфельду, оскільки модельєр часто фотографував кампанії марки сам.
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Гостями шоу легендарного Модного будинку стали акторка Крістен Стюарт, модель Лілі Роуз-Депп, Шарлотта Казірагі та інші. Уся колекція французького бренду наповнена історичними відсилками та оммажами. На показі звучала пісня Freedom! '90 Джорджа Майкла, яка завдяки кліпу нерозривно пов'язана з епохою супермоделей.
Креативна директорка створила чорно-біле вбрання, у якому моделі виходили на подіум. У весняно-літній колекції 2022 представлені традиційні жакети Chanel, сукні з прозорого матеріалу та стьобані сумки із золотистими ланцюжками.
Показ розпочався з купальників. Моделі демонстрували хіт майбутнього сезону – ланцюжок на талії. Купальні вироби довершували численні довгі ланцюжки та габаритна пляжна сумка. Також Chanel прогнозують появу в трендах ще одного аксесуару з минулого – мінімалістичного обруча на волоссі.
У 2022 році нас не покинуть топи, велосипедки, довгі сукні, короткі шорти та речі в смужку. Колекцію освіжили відтінки рожевого, фіолетового та жовтого.
Віржіні Віар у новому сезоні пропонує носити молодіжний фасон комбінезонів, які були на піку популярності у 1980-х і на початку 1990-х років.
Колекція Chanel весна – літо 2022 / Vogue
Колекція Chanel весна – літо 2022 / Vogue
Колекція Chanel весна – літо 2022 / Vogue
Колекція Chanel весна – літо 2022 / Vogue
Колекція Chanel весна – літо 2022 / Vogue
Колекція Chanel весна – літо 2022 / Vogue
Колекція Chanel весна – літо 2022 / Vogue
Колекція Chanel весна – літо 2022 / Vogue
Колекція Chanel весна – літо 2022 / Vogue
Колекція Chanel весна – літо 2022 / Vogue