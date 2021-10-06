Чорно-білі купальники, мінішорти і стьобані сумки: чим вразив показ Chanel у Парижі

У вівторок, 5 жовтня, у Парижі завершився Тиждень моди. Останній день показу розпочався з одного найбільш очікуваного бренду Chanel. Креативна директорка Віржіні Віар провела шоу у стилі показів бренду у 1980-х та початку 1990-х років.

Показ колекції розпочався з чорно-білого короткого міні фільму, у якому знялися постійні моделі Chanel. Амбасадорка бренду Лілі Роуз-Депп приміряла на себе роль фотографа, віддавши данину поваги Лагерфельду, оскільки модельєр часто фотографував кампанії марки сам.

Читайте також Givenchу вляпалися у скандал через кольє у вигляді петлі на шиї: фото

Гостями шоу легендарного Модного будинку стали акторка Крістен Стюарт, модель Лілі Роуз-Депп, Шарлотта Казірагі та інші. Уся колекція французького бренду наповнена історичними відсилками та оммажами. На показі звучала пісня Freedom! '90 Джорджа Майкла, яка завдяки кліпу нерозривно пов'язана з епохою супермоделей.

Креативна директорка створила чорно-біле вбрання, у якому моделі виходили на подіум. У весняно-літній колекції 2022 представлені традиційні жакети Chanel, сукні з прозорого матеріалу та стьобані сумки із золотистими ланцюжками.

Показ розпочався з купальників. Моделі демонстрували хіт майбутнього сезону – ланцюжок на талії. Купальні вироби довершували численні довгі ланцюжки та габаритна пляжна сумка. Також Chanel прогнозують появу в трендах ще одного аксесуару з минулого – мінімалістичного обруча на волоссі.

У 2022 році нас не покинуть топи, велосипедки, довгі сукні, короткі шорти та речі в смужку. Колекцію освіжили відтінки рожевого, фіолетового та жовтого.

Віржіні Віар у новому сезоні пропонує носити молодіжний фасон комбінезонів, які були на піку популярності у 1980-х і на початку 1990-х років.



Колекція Chanel весна – літо 2022 / Vogue



Колекція Chanel весна – літо 2022 / Vogue



Колекція Chanel весна – літо 2022 / Vogue



Колекція Chanel весна – літо 2022 / Vogue



Колекція Chanel весна – літо 2022 / Vogue



Колекція Chanel весна – літо 2022 / Vogue



Колекція Chanel весна – літо 2022 / Vogue



Колекція Chanel весна – літо 2022 / Vogue



Колекція Chanel весна – літо 2022 / Vogue



Колекція Chanel весна – літо 2022 / Vogue