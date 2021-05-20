Нью-йоркські дівчата одягаються по-різному, втім всі їхні образи мають один спільний елемент: комбінація базових класичних речей та трендових елементів гардероба.

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Американки люблять практичні та універсальні образи, які однаково ідеально виглядають і для походу в офіс, і для прогулянок з друзями. Які речі є в гардеробі кожної нью-йоркської модниці – читайте далі.

Чорний жакет

Жакет чорного кольору вже давно став базовим елементом гардероба. Щоб збалансувати строгий крій, варто додати трендові аксесуари. Панама, бейсболка, чи косинка стануть чудовим доповненням.

Широкі штани

Штани широкого крою зараз на піку популярності. Американки обирають штани з низькою посадкою на стегнах для розслабленого образу, а штани із завищеною талією підходять для формального випадку. До таких штанів ідеально підходять кросівки чи взуття на підборах.

Сукня міді

Сукня міді – один з універсальних фасонів, який підійде для робочих виходів та вечірніх прогулянок. Для світського заходу американки обирають сукню з трендовими рукавами-буфами.

Кросівки

Кросівки знайшли гідне місце в гардеробі модниць зі всього світу. Тепер сучасні моделі можна носити з костюмом, денімом та сукнями. Окрім цього, вони стали практичним взуттям для щоденних буденних виходів.

Кросівки американки носять з романтичними сукнями-вишиванками та жакетом розміру оверсайз.

Трендова сумка

Сумки-хобо завоювали популярність у всіх модниць. Тепер аксесуар у формі на півмісяця носять чимало зірок стрітстайлу та знаменитостей. Не обходяться без стильного аксесуара й американки.

Мом-джинси

Широкі джинси з високою посадкою — універсальний варіант для повсякденного носіння й жіночна альтернатива більш розслабленому силуету бойфрендів. Модниці носять такий денім з базовими сорочками та футболками, а також в комбінації з жакетами та топами.

Біла сорочка

Біла сорочка підходить для різних випадків та вдало поєднується зі штанами, джинсами та спідницями. Американська модель Наталі Лім Суарес використовує білу сорочку для створення монохромного образу зі строгим жакетом, а також носить в заправленому вигляді з легінсами.

Лофери

На заміну балеткам прийшли стильні лофери, які чудово поєднуються з офісним та повсякденним образом. Класичний жакет, голубі джинси та лофери – вдале поєднання для весняної прогулянки. Ікона стилю Олівія Палермо сукню з яскравим принтом носить з лаковими лоферами.

Джинсова куртка

Незалежно від сезону нью-йоркські модниці обирають джинсову куртку. Американки довершують нею будь-яке вбрання, а прямий силует та класичний крій поєднуються з різноманітними фасонами джинсів.

Штанний костюм

Беріть приклад з американок та обирайте цього сезону штанні костюм об’ємного силуету та яскравого кольору. Контрасту додайте за допомогою аксесуарів та взуття. Замість блузи модниці Нью-Йорка одягають молочний топ, який поєднують з кросівками кремового кольору.