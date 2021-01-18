Голлівудська акторка Анджеліна Джолі з’являється в об’єктивах папараці досить часто під час шопінгів. У неділю, 17 січня, знаменитість помітили з 16-річною донькою Захарою.

Зіркова матуся з донькою спочатку зайшли за кавою у Starbucks, а потім зайшли в магазин за свіжою газетою, пише Elle.

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Усі кадри з Анджеліною Джолі під час прогулянок швидко розлітаються мережею та створюють неабиякий ажіотаж серед її прихильників. Зокрема, увагу привертають аутфіти знаменитості.

Образ Анджеліни Джолі

Для походу за покупками Джолі вчергове з’явилася в улюбленому чорному аутфіті. Для прогулянки Лос-Анджелесом акторка одягнула чорні джинси skinny, шифонову блузку на зав’язках. Свій образ знаменитість доповнила чорними короткими чобітьми на каблуці та стильною шкіряною сумкою.

Довершили зірковий аутфіт чорне пальто з об’ємними кишенями та захисна маска. Акторка активно пропагує носіння захисних масок і не виходить без них з дому.

Донька Захара любить комфорт, тож для прогулянки з мамою обрала звичайний сірий світшот з капюшоном, сині штани та чорні кросівки. Дівчина заплела волосся у хвіст і також одягнула захисну маску. Папараці зафіксували Джолі з донькою в той час, коли вони мило трималися за руки.



Анджеліна Джолі прогулялася з донькою / Copyright