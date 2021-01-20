Чорний – найпопулярніший колір у світі. Він є в гардеробі кожної людини, і вже так повелося, що вбрання чорного кольору ми одягаємо найчастіше. І це не дивно, адже чорний – головний базовий колір, тож саме з цим відтінком ми міксуємо інші кольори та створюємо цілісний образ.

У світовій fashion- індустрії дизайнери не використовують жоден відтінок настільки часто, як чорний, пише Harper’s Bazaar. Цей колір є універсальним, тож легко поєднується з чим завгодно. Також варто зазначити, що чорний доречний в будь-якій ситуації – для робочих буднів і для романтичного побачення.

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Чорний колір особливо актуальний в холодну пору року, коли погодні умови не дозволяють носити світлі відтінки. Дизайнери називають чорний – кольором сили, горя, таємниці і поезії, а деякі модельєри настільки полюбили цей колір, що використовують у своїх колекціях лише його. Чорний колір став хітом у колекціях Йоджі Ямамото та Ріка Оуенса.

А от Габріель Шанель перетворила маленьке чорне плаття у справжню легенду. Тепер без такої сукні не обходиться жоден гардероб дівчини.

У світі є безліч не лише прихильників чорного кольору, які масово скуповують одяг лише у темних відтінках і вдягаються в нього з ніг до голови, але й противників, які вважають чорний – нудним та скучним.

Однак модні фахівці зазначають, що цей колір просто потрібно вміти носити. За їхніми словами, чорний колір дає величезне поле для експериментів з кроєм, фактурою та силуетом. Образи з чорним кольором ніколи не будуть нудними, якщо його вдасться правильно стилізувати з формою і пропорціями.

Ваш total black може оживити звичайний оверсайз, рукави-буфи, чи перетягнута ремнем талія. Варіантів урізноманітними образ з використанням цього універсального відтінку – безліч. А як правильно стилізувати чорний колір – знають інстаграм-модниці.

Стильні образи чорного кольору



Як модниці носять чорний колір / Фото з інстаграму



Як модниці носять чорний колір / Фото з інстаграму



Як модниці носять чорний колір / Фото з інстаграму



Як модниці носять чорний колір / Фото з інстаграму



Як модниці носять чорний колір / Фото з інстаграму



Як модниці носять чорний колір / Фото з інстаграму



Як модниці носять чорний колір / Фото з інстаграму



Як модниці носять чорний колір / Фото з інстаграму



Як модниці носять чорний колір / Фото з інстаграму