Найпопулярніша блогерка Італії відправилася на відпочинок до сонячної Греції. Білявка опублікувала багато кадрів, які зробила на території розкішного готелю. К'яра зробила ефектні фотографії на тлі Середземного моря та неймовірно красивих рослин.

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Образ К’яри Ферраньї

Для відпочинку знаменитість обрала зручне вбрання. К’яра одягнула легке літнє плаття на запах градієнтного візерунку, що складався з салатового, фіолетового та оранжевого кольору.

Білявка зробила на волоссі легкі кучері, які доповнила модними аксесуарами – двома мінікрабиками по боках салатового кольору, які вдало вписалися в аутфіт. Італійська блогерка нанесла на обличчя насичений макіяж: повіки модниця нафарбувала світло-зеленими тінями, а губи намалювала коричневою рідкою помадою для губ.

Довершили образ знаменитості численні золоті ланцюжки на шиї, персні та браслети. К’яра також не забула про свій улюблений аксесуар – сумку. Дружина італійського виконавця Fedez приміряла нову мінімодель сумки Dior Lady бежевого кольору.

Літній аутфіт молода матуся довершила червоними сабо на підборах від бренду Hermes, прикрасивши одну ногу різнокольоровими браслетами.

Дівчата, які збираються на побачення, можуть залюбки вигуляти милий образ К’яри, який вона приміряла у Греції. Такий аутфіт зарядить вас позитивним настроєм та вразить вашого обранця.

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