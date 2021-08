Особливе місце у гардеробі Її Величності відведене капелюхам. Яскраві та цікаві форми цього головного убору додають родзинки королівським вбранням.

Чому Єлизавета ІІ носить капелюшки

Капелюх – це головна деталь в гардеробі королеви Єлизавети ІІ. Він має куди важливіше значення, аніж інші аксесуари.

Над створенням оригінальних та яскравих образів британської королеви працюють дизайнер Стюарт Парвін і особиста кравчиня Анджела Келлі, а також модистка – Рейчел Тревор Морган. У 2018 році жінка поділилась процесом проєктування капелюхів із австралійським виданням.

Коли я розробляю капелюхи для королеви, то постійно тримаю зв'язок з її кравчинею, розглядаю тканини і те, що вона збирається носити, а потім проєктую капелюх до цього образу,

– розповідає Рейчел.

Британський історик Роберт Лейсі у своїй книзі "HRH: So Many Thoughts on Royal Style, про секрети королівського стилю" пояснює цей феномен так: "Далеко не всі сучасні жінки носять капелюх як частину своєї робочої форми, за винятком військовослужбовців. І капелюх королеви – це якраз нагадування про те, що вона пов'язана контрактом з військовою службою".

Ще одна доволі логічна причина носіння оригінальних головних уборів – бажання подобатись публіці. Люди хочуть звертати увагу на яскраві вбрання та аксесуари королеви Єлизавети II під час офіційних заходів.

Королева усвідомлює, що вона повинна залишатися видною для якомога більшої кількості людей, коли знаходиться поза домом, тому вибирає в основному яскраві кольори, які будуть помітними,

– розповідає Елізабет Холмс.

Окрім цього, Єлизавета ІІ дотримується королівських протоколів та враховує чимало нюансів під час офіційних виходів. Зокрема, Її Величність не може передбачити вітряної погоди, а тому капелюшок – чудовий аксесуар, який завжди рятує королеву від курйозних фото на публіці. Таким чином кадри з Єлизаветою ІІ завжди по-королівськи розкішні.