Легка як зефір: чому для літнього відпочинку варто придбати білу сукню

10:31

Коли, як не влітку, одягати на прогулянки біля морського узбережжя та пікніки білі сукенки? Легкі з льону, бавовни чи батисту, або ж ніжні шовкові та шифонові. Зірки завжди тримають місце для них у літньому гардеробі, тому рекомендуємо і вам придбати подібні.