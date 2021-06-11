Легка як зефір: чому для літнього відпочинку варто придбати білу сукню

11 червня 2021 , 10:31
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Джерело:

24 Канал

Коли, як не влітку, одягати на прогулянки біля морського узбережжя та пікніки білі сукенки? Легкі з льону, бавовни чи батисту, або ж ніжні шовкові та шифонові. Зірки завжди тримають місце для них у літньому гардеробі, тому рекомендуємо і вам придбати подібні.

Білий колір влітку має безліч переваг: у ньому вам буде не так спекотно, як у темній сукні; він освіжить ваш зовнішній вигляд; з ним можна придумати велику кількість образів, поєднуючи з іншими кольорами. А ще – він чудово підкреслює літню засмагу. Переконались? Тому пропонуємо надихнутись образами знаменитостей та "взяти на озброєння" їхні looks.

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Автор: Уляна Журба