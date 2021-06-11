Білий колір влітку має безліч переваг: у ньому вам буде не так спекотно, як у темній сукні; він освіжить ваш зовнішній вигляд; з ним можна придумати велику кількість образів, поєднуючи з іншими кольорами. А ще – він чудово підкреслює літню засмагу. Переконались? Тому пропонуємо надихнутись образами знаменитостей та "взяти на озброєння" їхні looks.

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Розі Гантінгтон-Вайтлі

Леоні Ганне

К'яра Ферраньї

Ельза Госк

Емілі Ратажковскі

Тіна Кароль

Кеті Джоргадзе

Катя Осадча