З чого має складатися капсульний гардероб: фешн-поради від Андре Тана

Український дизайнер та модельєр зі світовим іменем Андре Тан поділився зі своїми читачами новими порадами. Цього разу він розповів, з яких речей має складатися капсульний гардероб.

Відомий український дизайнер поділився на своїй сторінці в інстаграмі важливими fashion-порадами. Андре Тан розповів з чого має складатися капсульний гардероб дівчат, які купили речі в магазині, але вони стоять в шафі, оскільки їх немає з чим поєднати.

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За його словами, капсула може закрити одну сферу вашого життя, до прикладу, роботу в офісі, похід на вечірку, за покупками чи подорож. Зібрати такий гардероб під силу кожній, якщо знати основні принципи.

Розставте пріоритети



"Проаналізуйте свій стиль життя та оберіть найактуальніші сфери. Саме в цих капсулах має бути найбільша кількість речей, щоб створювати безліч образів на кожен день. Ви вся у роботі? Ділова капсула для вас. Полюбляєте займатися спортом? Інвестуйте у спортивну капсулу. Ви запекла тусовщиця? Тоді у пріоритеті має бути вечірня капсула", – зазначив дизайнер.



Ядро капсули



Легко уявити цілу картину, коли у вас є основа. Так і з ядром капсули саме з нього все починається. Зазвичай це костюм чи жакет зі штанами. Якщо говорити про повсякденну капсулу – це може бути пуховик або ваші улюблені джинси.



Андре Тан поділився з прихильниками модними порадами / Фото з інстаграму дизайнера

Доповнення базою



Після того, як ви визначилися з ядром капсули, час доповнити її стильними базовими речами без зайвого декору. Тільки вже маючи міцну базу можна впроваджувати в капсулу трендові та незвичайні елементи.



Дотримуйтесь правила однакової температури



"Для того, щоб речі з капсули складалися в стильні образи, не можна забувати про поєднання кольорів. Речі зовсім не мають бути одного кольору, ні. Але вони повинні дотримуватися однієї колірної температури, щоб виглядати гармонійно", – наголосив Андре Тан.



Не бійтеся експериментувати



Дизайнер пише, що образи можна довершувати модними аксесуарами, експериментувати з прикрасами та трендами. За словами модельєра, базові речі теж мають властивість старіти, тому періодично варто оновлювати свій капсульний гардероб.