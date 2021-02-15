Чоботи на низьких підборах – хіт майбутнього сезону: як їх носять модні блогери

Джерело:Who What Wear
Чоботи на низьких підборах чудовий варант для тих, хто втомився від кросівок, але ходити увесь день на високих підборах не наважиться. Тенденція на таке взуття з’явилася ще восени, і навесні лише набере нових оборотів.
Моделі чобіт до колін найкраще виглядають із замші чи екошкіри. Цей класичний варіант взуття буде поєднуватися з усім, що є у вашому гардеробі.
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Більшість моделей представлені у пастельних кольорах: бежевому, коричневому, кремовому, білому та чорному. Високі чоботи надзвичайно універсальні, адже чудово виглядатимуть в парі зі спідницями максі чи міді довжини.
Також у парі з такими чобітьми ідеально виглядають сукні, а модні інфлюенсери вчать заправляти джинси чи штани у халяву чобіт. Такий трюк виглядає дуже стильно.
Якщо у вас є коротка модель чобіт, то їх стилісти радять носити з прямими джинсами та штанами. Одягаючи такі чоботи, переконайтеся в тому, що нижній шов штанів стикається з верхньою частиною чобіт, аби уникнути незручного розриву.