Чоботи на низьких підборах чудовий варант для тих, хто втомився від кросівок, але ходити увесь день на високих підборах не наважиться. Тенденція на таке взуття з’явилася ще восени, і навесні лише набере нових оборотів.

Моделі чобіт до колін найкраще виглядають із замші чи екошкіри. Цей класичний варіант взуття буде поєднуватися з усім, що є у вашому гардеробі.

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Більшість моделей представлені у пастельних кольорах: бежевому, коричневому, кремовому, білому та чорному. Високі чоботи надзвичайно універсальні, адже чудово виглядатимуть в парі зі спідницями максі чи міді довжини.

Також у парі з такими чобітьми ідеально виглядають сукні, а модні інфлюенсери вчать заправляти джинси чи штани у халяву чобіт. Такий трюк виглядає дуже стильно.

Якщо у вас є коротка модель чобіт, то їх стилісти радять носити з прямими джинсами та штанами. Одягаючи такі чоботи, переконайтеся в тому, що нижній шов штанів стикається з верхньою частиною чобіт, аби уникнути незручного розриву.