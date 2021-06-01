Щодня у всьому світі люди використовують величезну кількість пластикових пакетів. Ми звикли до поліетилену, адже увійшовши у наш побут, він значно полегшив життя людей. Проте, є у пластикової торбинки зла сторона – вона дуже повільно розкладається й цей процес може зайняти століття.

Актуально Рада заборонила використання пластикових пакетів: деталі

Для того, щоб уникнути екологічної катастрофи на території України, Верховна рада прийняла закон, яким забороняє розповсюдження пластикових пакетів. Ми підготували для вас добірку українських брендів, які закликають українців бути екологічно свідомими й виготовляють стильні альтернативи поліетиленовим торбинкам.

На що замінити поліетиленові пакети: "шопери", авоськи та тканинні торбинки

Окрім того, що використання багаторазових торбин значно зменшує вжиток пластику, ці екосумки й мішечки можуть стати надзвичайно цікавим елементом гардеробу. Їх можна легко пошити самому й нанести на річ власний унікальний візерунок, який виділятиме вас з-поміж інших. В українських брендів також представлене яскраве розмаїття альтернативи пластиковим пакетам, тож кожен може вибрати те, що йому до вподоби.