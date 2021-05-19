З чим поєднувати вишиванку: добірка стильних та захопливих образів

20 травня в Україні відзначають День вишиванки. Це свято присвячене національному одягу, який підкорив світ моди. Сорочки та сукні з традиційним українським візерунком завжди в тренді та з кожним роком все більше завойовують серця модниць, тому Fashion 24 розповідає з якими елементами гардеробу їх можна поєднувати.

За останні кілька років вишиванка перетворилася в наймодніший етноодяг в усьому світі. У розшитих українських сорочках знаменитості з'являються на червоних доріжках, музичних фестивалях і гучних вечірках.

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Не так давно вишиванки були винятково святковим одягом. Українці одягали виріб на свято чи з якоїсь урочистої нагоди. Зараз ситуація кардинально змінилася, і тепер вишиванку можна одягати в буденний день чи на роботу. Сучасна мода представлена ​​численними стильовими виконаннями, фасонами і квітами.

Традиційно в День вишиванки українці масово одягають улюблений виріб. З чим його поєднати, щоб виглядати модно та стильно – читайте далі.

Вишиванка зі спідницею

Для того, щоб створити романтичний образ, оберіть чорну спідницю міді. Для більш розслабленого варіанту, скористайтеся трендом 2021 року та доповніть вишиванкою джинсовою мініспідницею.



З чим носити вишиванку / Фото з Pinterest



З чим носити вишиванку / Фото з Pinterest

Вишиванка з штанами

Цього року мода на штани нікого не залишить байдужими. Дизайнери представили модні вироби широкого крою, штани кльош та з вирізами по боках. Не втрачають своїх позицій штани-палаццо.

Щоб мати вишуканий та елегантний вигляд, поєднуйте вишиванку з класичними штанами. Доповніть образ туфлями-човниками, босоніжками або сабо на підборах.



З чим носити вишиванку / Фото з Pinterest



З чим носити вишиванку / Фото з Pinterest

Вишиванка з джинсами

Джинси вже давно стали базовим елементом гардеробу, тож без них не обходиться переважна більшість аутфітів. Цього сезону в моді джинси з розрізами, кльош, широкі, двоколірні та з квітковими нашивками.

До вишитої сорочки ідеально підійде будь-яка модель, яка є у вашому гардеробі. Щоб образ був стильним – одягайте туфлі на підборах, якщо ж хочете, щоб ваш образ був легким та невимушеним – доповніть look лоферами чи мюлями. Також не забувайте про кросівки, які вдало поєднуються з вишиванками.



З чим носити вишиванку / Фото з Pinterest



З чим носити вишиванку / Фото з Pinterest

Вишиванка з шортами

Стилісти пропонують модницям одягати вишиту сорочку з шортами та трендовими чоботами весни до колін на маленьких підборах. Якщо такий аутфіт для вас буде занадто сміливий, то доповніть образ звичайними босоніжками на підборах або стильними сандалями на липучках.



З чим носити вишиванку / Фото з Pinterest

Вишиванка-сукня

Окрім вишитої сорочки, особливої уваги заслуговує сукня з вишитим орнаменом. Для легкого аутфіту обирайте короткі сукні у світлих тонах та поєднуйте їх з мінімалістичними прикрасами.

Для елегантнішого вигляду одягайте довгу сукню яскравих кольорів. Цікава формула на літо до сукні-вишиванки – солом’яний капелюх. Поєднання цього головного убору зробить ваш образ стильним та вишуканим.



З чим носити вишиванку / Фото з Pinterest



З чим носити вишиванку / Фото з Pinterest