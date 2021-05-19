За останні кілька років вишиванка перетворилася в наймодніший етноодяг в усьому світі. У розшитих українських сорочках знаменитості з'являються на червоних доріжках, музичних фестивалях і гучних вечірках.
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Не так давно вишиванки були винятково святковим одягом. Українці одягали виріб на свято чи з якоїсь урочистої нагоди. Зараз ситуація кардинально змінилася, і тепер вишиванку можна одягати в буденний день чи на роботу. Сучасна мода представлена численними стильовими виконаннями, фасонами і квітами.
Традиційно в День вишиванки українці масово одягають улюблений виріб. З чим його поєднати, щоб виглядати модно та стильно – читайте далі.
- Вишиванка зі спідницею
Для того, щоб створити романтичний образ, оберіть чорну спідницю міді. Для більш розслабленого варіанту, скористайтеся трендом 2021 року та доповніть вишиванкою джинсовою мініспідницею.
З чим носити вишиванку / Фото з Pinterest
З чим носити вишиванку / Фото з Pinterest
- Вишиванка з штанами
Цього року мода на штани нікого не залишить байдужими. Дизайнери представили модні вироби широкого крою, штани кльош та з вирізами по боках. Не втрачають своїх позицій штани-палаццо.
Щоб мати вишуканий та елегантний вигляд, поєднуйте вишиванку з класичними штанами. Доповніть образ туфлями-човниками, босоніжками або сабо на підборах.
З чим носити вишиванку / Фото з Pinterest
З чим носити вишиванку / Фото з Pinterest
- Вишиванка з джинсами
Джинси вже давно стали базовим елементом гардеробу, тож без них не обходиться переважна більшість аутфітів. Цього сезону в моді джинси з розрізами, кльош, широкі, двоколірні та з квітковими нашивками.
До вишитої сорочки ідеально підійде будь-яка модель, яка є у вашому гардеробі. Щоб образ був стильним – одягайте туфлі на підборах, якщо ж хочете, щоб ваш образ був легким та невимушеним – доповніть look лоферами чи мюлями. Також не забувайте про кросівки, які вдало поєднуються з вишиванками.
З чим носити вишиванку / Фото з Pinterest
З чим носити вишиванку / Фото з Pinterest
- Вишиванка з шортами
Стилісти пропонують модницям одягати вишиту сорочку з шортами та трендовими чоботами весни до колін на маленьких підборах. Якщо такий аутфіт для вас буде занадто сміливий, то доповніть образ звичайними босоніжками на підборах або стильними сандалями на липучках.
З чим носити вишиванку / Фото з Pinterest
- Вишиванка-сукня
Окрім вишитої сорочки, особливої уваги заслуговує сукня з вишитим орнаменом. Для легкого аутфіту обирайте короткі сукні у світлих тонах та поєднуйте їх з мінімалістичними прикрасами.
Для елегантнішого вигляду одягайте довгу сукню яскравих кольорів. Цікава формула на літо до сукні-вишиванки – солом’яний капелюх. Поєднання цього головного убору зробить ваш образ стильним та вишуканим.
З чим носити вишиванку / Фото з Pinterest
З чим носити вишиванку / Фото з Pinterest