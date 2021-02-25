Біла сорочка – універсальна річ гардероба: з чим її можна поєднувати

Всі знають про базову та універсальну річ гардероба – білу сорочку, однак не всі можуть впровадити її у свої повсякденні образи. Сорочка білого кольору – ідеальний вибір для формальних заходів, втім є безліч варіантів, як її носити в повсякденному житті і не виглядати про цьому надто офіційно.

Звичайно, офісний гардероб ніяк не може обійтися без білої сорочки. Хоча зараз більшість компаній не вимагають строгого офісного дрес-коду, втім якщо ви працюєте у фінансові чи юридичній сфері, то біла сорочка виручить вас не лише в робочі будні, але й на важливих заходах. Одягайте білу сорочку зі спідницею-олівцем чи штанами-палаццо.

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Та окрім роботи, стилісти радять одягати білу сорочку навіть на прогулянку з друзями. Варіантів комбінування з іншими елементами гардеробу – просто безліч.

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем вміє по-особливому інтерпретувати білу сорочку в свої образи. Вона добре вміє працювати з базовим гардеробом та класичними речами. Вікторія є однією з небагатьох знаменитостей, що люблять носити білі сорочки. Бекхем доповнює їх спідницями-міді та штанами.



Стильні поєднання білої сорочки / Фото з Pinterest

Сорочка + костюм

Біла сорочка ідеально поєднується зі штанним костюмом. Для робочих зустрічей нічого кращого і не придумати. Щоб не виглядати надто офіційно, доповніть комплект романтичними прикрасами.

Після роботи можете зняти туфлі на підборах та одягнути кросівки. Сучасна мода любить поєднання класичного та спортивного стилю.



Стильні поєднання білої сорочки / Фото з Pinterest

Білий + білий

Білу сорочку можна одягати з улюбленими штанами чи джинсами в будь-яку пору року. Біла сорочка чудово поєднується зі всіма формами та кольорами, які нам подобаються. Спробуйте скомбінувати сорочку з білими штанами, джинсами чи спідницею. Образ Total White виглядає просто неперевершено.



Стильні поєднання білої сорочки / Фото з Pinterest

Біла сорочка + джинси

Для неформальних виходів комбінуйте сорочку оверсайз зі стильними широкими джинсами. Образ можете доповнити не лише класичними кросівками чи кедами. Сміливо одягайте черевики на масивній підошві, які зроблять look більш брутальним.



Стильні поєднання білої сорочки / Фото з Pinterest

Біла сорочка + спідниця

Поєднання сорочки та спідниці – безпрограшний варіант. Сорочка підходить абсолютно до всіх фасонів спідниць. Якщо хочете створити діловий образ, обирайте спідницю-олівець. На прогулянку з друзями одягніть мініспідницю з екошкіри чи деніму.



Стильні поєднання білої сорочки / Фото з Pinterest

Біла сорочка + шорти

Біла сорочка ідеально поєднується з шортами. Обирайте шорти мінімалістичного крою чорного чи бежевого кольору. Навесні міксуйте аутфіт з гумовими чобітьми на низькому ходу. Якщо хочете одягнути сорочку з шортами для більш офіційного виходу, тоді зробіть ставку на чоботах з низькими підборами з квадратним носком.



Стильні поєднання білої сорочки / Фото з Pinterest

Сорочка + штани

Одягайте білу сорочку зі штанами палаццо, зі шкіряними штанами чи легінсами зі штрипками. Серед широких штанів зробіть ставку на базові кольори – чорний, сірий, бежевий. А от кольорова екошкіра зможе розбавити образ та стане чудовим варіантом для вечірньої прогулянки.



Стильні поєднання білої сорочки / Фото з Pinterest



Стильні поєднання білої сорочки / Фото з Pinterest