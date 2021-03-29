З чим носити весняне пальто оверзайз: стильні образи від Гейлі Бібер

Відома манекенниця та модниця Гейлі Бібер щоразу приємно дивує й надихає своїм особливим стилем одягу. У колах стилістів Гейлі вважають одною із зірок стріт стайлу, а її образи можна сміливо відтворювати, адже дівчина вміє цікаво комбінувати навіть найбуденніші речі.

Стиль моделі Гейлі Бібер виділяється з-поміж інших, адже дівчина має бездоганний смак і вміє обирати цікаві акценти у своїх образах. У гардеробі 24-річної красуні можна знайти багато сміливих та незвичних трендів, які підкорюють серця модниць із кожним її виходом у світ.

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Із настанням весни у багатьох постає питання, як і з чим носити пальто оверсайз, що зараз стало "писком" моди весняно-літнього сезону 2021. Однак, Гейлі Бібер не хвилюється щодо вибору луку й спокійно створює образи, які викликають захват.



Стиль Хейлі Бібер у 2021 році

У своїх образах Гейлі часто змішує класику з спортивним стилем й у результаті отримує трендовий аутфіт. До прикладу, дівчина вдало скомбінувала маскулінне пальто бежевого кольору з білим спортивним костюмом й такими ж кросівками, а у якості аксесуарів використала чорну сумку, окуляри. У такому спортивному луці модель не забула й про свою витонченість, яку підкреслила золотими сережками-кільцями. Такий образ вдало підійде для прогулянки містом.

Що може бути кращим від чорного лаконічного пальта? Оверсайзний плащ, у поєднанні з білим коротким топом й стильними світло-блакитними джинсами, виглядає не так офіційно та серйозно, а навпаки свіжо.



Як Гейлі Бібер складає образи з пальто

Цікаве взуття – броги додають у лук нотки гранжу, однак вдало поєднуються з пальтом. Відтінки блакитного й білого "розбивають" всю серйозність чорного, тому виглядають дуже доречно.

Стильний монохромний образ завжди виглядатиме актуально і трендово. Гейлі пасують світлі відтінки, тож вона вміло "грається" ними, коли створює як щоденні, так і вечірні образи.



Модні луки Гейлі Бібер

Пальто teddy, що було надзвичайно трендовим минулого сезону, досі тримає високі позиції і користується увагою модниць. Своє пальто молочного кольору, Гейлі Бібер поєднала з білим гольфом та широкими білими джинсами, які заправила у цікаві ботфорти на високому каблуці. Про аксесуари дівчина теж не забула й оперезала себе такою ж молочною сумочкою стильної форми. Таким чином, образ манекенниці вийшов і жіночним, і зручним, і теплим.