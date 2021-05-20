З чим носити трендові mom-джинси: модні прийоми, які вам сподобаються

Джинси – один з найулюбленіших елементів гардеробу модниць. Вони є чудовою основою для комбінування з футболками, блузами, світшотами та жакетами. За допомогою стильних mom-джинсів ви можете скласти безліч модних прийомів, які зможете приміряти для офіційної зустрічі чи для прогулянки.

20 травня вважається офіційним Днем народженням джинсів. Перші джинси були запатентовані у США 1850 року баварським кравцем Леві Штрауссом. Він пошив для золотошукачів штани з цупкої тканини, з якої шилися намети. Золотошукачі вподобали ці штани, і Леві Штраусс заснував власну фірму з пошиття робочих штанів.

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Перша партія була моментально розпродана та стала відправною точкою для виникнення всесвітньо відомої фірми Levi's.

20 травня 1873 року ця фірма отримала виняткове право виготовляти штани із заклепками на кишенях – так народилися джинси. Згодом 1926 року на них з’явилася застібка "змійка", а перші жіночі джинси побачили світ аж 1981 року.



Бірка популярної фірми денімових виробів

Сьогодні світ практично неможливо уявити без денімових виробів, тому в День народження джинсів радимо звернути увагу на модні поєднання з іншими елементами гардеробу.

Прямі джинси із завищеною талією повернулися в гардероби модниць з подіумів 90-х років. Тоді адептами mom-джинсів були супермоделі Сінді Кроуфорд, Гайді Клум та інші. Раніше силует mom-джинсів мав строго обмежені риси, однак зараз в цю категорію входять просторіші, розкльошені або завужені моделі. Незмінним правилом залишається лише завищена посадка.

Кому підійдуть mom-джинси?

Mom-джинси із завищеною посадкою варто вибирати тим, хто прагне підкреслити талію або округлити вузькі стегна. Якщо ж ви хочете згладити кілька сантиметрів, віддавайте перевагу моделям з заниженою посадкою, розширеним або вкороченим.

З чим їх носити?

Носити mom-джинси можна з футболками, кроп-топами і блузами і кардиганами. Модниці зараз доповнюють джинси сорочками оверсайз та топами з пишними рукавами. Про найцікавіші прийоми – читайте далі.

Романтичний стиль

Щоб створити романтичний образ вам знадобляться туфлі-човники, босоніжки, сабо або мюлі. У хід підуть мінімалістичні яскраві сумки, які зараз на піку популярності. Прості джинси доповнять романтичні сорочки та блузи з бантиками, воланами та рюшами.



Модні прийоми з mom-джинсами / L'officiel

Класичний стиль

Джинси, лофери, жакет та сорочка прямого силуету – вдала та елегантна комбінація, яку ви можете застосувати в багатьох ситуаціях: від прогулянки до робочого дня в офісі.



Модні прийоми з mom-джинсами / L'officiel

Спортивний стиль

Для того, щоб домогтися образу гламурного хіп-хоп-ефекту на початку 2000-х – доповніть джинси спортивним ломбером, трикотажним топом або вкороченим світшотом. В такому образі можна відправитися на прогулянку парком чи містом.



Модні прийоми з mom-джинсами / L'officiel

З яким верхом поєднувати mom-джинси?

Стрітстайл-зірки під час своїх світських виходів віддають перевагу простим та лаконічним образам. Вони одягають джинси з футболкою, вкороченим топом, майкою, світшотом, джемпером та жакетом.



Модні прийоми з mom-джинсами / L'officiel