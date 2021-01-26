З чим носити штани цієї зими: модні приклади

Джинси та штани взимку мають найбільший попит. Досить часто ми робимо ставку на джинси, однак і від штанів відмовлятися не варто. Їх також можна стильно носити навіть взимку. У цьому сезоні можна створити чимало стильних варіантів.

Джерело: Harper's Bazaar

Завдяки моді на багатошарові поєднання одягу нюдових відтінків, можна створити образ зі штанного костюма, светра з високим горлом, утепленого пальта і широкого шарфа.

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Доповнювати такий комплект можуть чоботи на каблуці чи красива сумка. Стилісти радять підбирати аксесуари до аутфіту в тій же кольоровій гамі, або на декілька тонів темніше. Мода на штани заправлені в чоботи ще не минула, тож ви можете ще скористатися таким хитромудрим трюком. Такий прийом ще досі використовують топові інфлюенсери.



Як стильно носити взимку штани / Imaxtree

Для створення трендового образу візьміть за основу модні черевики з масивною підошвою, маскулінне пальто. Доповніть цей ансамбль бейсболкою.



Як стильно носити взимку штани / Imaxtree

Не забувайте про комбінацію штанів та пуховиків. Тут головне пам’ятати про колірну гармонію і правила пропорції. Якщо ви одягнете широкі штани, то варто їх поєднати з коротким пуховиком з акцентом на талії. А от вузькі штани гармонійно виглядатимуть в компанії oversize-пуховиків.



Як стильно носити взимку штани / Imaxtree



Як стильно носити взимку штани / Imaxtree