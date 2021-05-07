З чим носити шорти цього літа: актуальні поєднання, які вам сподобаються

Шорти влітку – незмінний елемент гардероба, за допомогою яких можна створити безліч стильних образів, а ще у них зручно і не спекотно. Обирайте комфортні бермуди, міні моделі, джинсові, шкіряні чи лляні вироби.

Поява шортів

У 20-х роках XX століття з'явився звичний нам термін "шорти". У 30-х роках їх почали масово застосовувати в якості одягу для літнього відпочинку, відпочинку на природі та занять спортом. На пляжах, звичні для жінок того часу подовжені панталони, замінили шорти.

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Ще більшу популярність шорти придбали завдяки тенісу. У 1932 році на чемпіонаті світу американський тенісист Банні Остін вийшов на гру у фланелевих шортах, а тенісистка Еліс Марбл стала першою жінкою, яка грала на корті в класичних шортах.

Трохи пізніше, знаменитий модельєр Жан Пату запропонував світу колекцію жіночого спортивного одягу, до складу якої увійшли і шорти.

Зараз у світі налічується понад двадцять видів шортів, які допоможуть додати вашому образу оригінальності, неповторності і елегантності.

З чим носити шорти влітку

З сорочкою та блузою

Цього літа віддавайте перевагу кокетливим та романтичним блузам світлих кольорів та сорочкам оверсайз білого, голубого та рожевого кольору. Такі вироби на собі вже приміряли Кендалл Дженнер та Розі Гантінгтон-Вайтлі.

Також зверніть увагу на лляні комплекти яскравих кольорів, які складаються з шортів бермудів та сорочки. Такий костюм в парі з кросівками та бейсболкою стане ідеальним варіантом для літньої прогулянки.

З взуттям на підборах

Якщо вам треба вирушити на якусь подію – туфлі на підборах чи босоніжки на зав’язках стануть вашою чарівною паличкою. Німкеня Леоні Ганне обирає босоніжки з тонкими ремінцями, а Ельза Госк міксує червоний кардиган з чорними джинсовими шортами та фіолетовими сандалями.

З жакетом

Жакети цього року завоювали особливу популярність. Модниці одягають їх з джинсами, штанами палаццо, сукнями, легінсами зі штрипками, а влітку одягатимуть з шортами під час вечірніх прогулянок. Інфлюенсерка Жюлі Феррері для променаду обирає білосніжний костюм, що складається з жакета та шортів.

З топом

Топи та бралети не здають своїх позицій, тож влітку стилісти радять придбати декілька виробів базових кольорів, завдяки яким ви зможете створювати стильні вироби. Надихнутися актуальними моделями можна підгледівши стрітстайл-хроніку Гейлі Бібер.