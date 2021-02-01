З чим носити шкіряні штани, щоб виглядати модно і стильно: найкращі приклади

Практичні і стильні шкіряні штани просто створені для модних образів. Саме тому їх так люблять fashion-інфлюенсери. З чим носити шкіряні штани – читайте далі.

Джерело: Elle

Шкіряні штани моделі skinny – найпопулярніший варіант. Модель цих штанів дуже універсальна, особливо в чорному кольорі та працює в різних сезонах і дрес-кодах.

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Втім зараз на модну арену виходять штани навіть широкого крою, тож обирайте той варіант, який вам більше до вподоби.

Fashion-експерти радять робити ставку на екошкіру, адже моделі зі штучної шкіри користуються великою популярністю. Мас-маркети пропонують чималий вибір штанів з екошкіри різних фасонів, кольорів та крою.

Шкіряні штани легко комбінуються з будь-яким одягом – від футболок, шовкових сорочок до жакетів. Зверніть увагу на декілька комбінацій, які дозволять вам виглядати в парі зі шкіряними штанами просто бездоганно.

Шкіряні штани + жакет

Поєднуйте вузькі чи широкі шкіряні штани з жакетами. Додавайте під низ водолазку, футболку, майку або лонгслів. Носіть з кросівками, грубими черевиками або чобітьми на високому каблуці.



Трендова стилізація шкіряних штанів / Elle

Шкіряні штани + козаки

За словами fashion-експертів поєднання шкіряних штанів і козаків подарує вам впевненість та бунтівний дух. Якщо хочете підкреслити свій образ жіночністю – оберіть під низ куртки чи чорного жакета – шовковий топ в білизняному стилі.



Трендова стилізація шкіряних штанів / Elle

Шкіряні штани + шовкова сорочка

Найбільше чіпляють погляд людей образи, які будуються на контрасті фактур. За цим принципом шкіряні штани можна носити в парі з шовковими сорочками і блузками. Щоб образ не здавався надмірним, варто відмовитися від масивних прикрас, краще оберіть щось мінімалістичне.



Трендова стилізація шкіряних штанів / Elle

Шкіряні штани + светр

У вільних шкіряних штанах і светрі можна вирушати і в офіс, і на прогулянку з друзями. До такого комплекту легко пристосувати лаконічні кросівки чи чоботи.



Трендова стилізація шкіряних штанів / Elle

Шкіряні штани + шкіряна сорочка

Total look зі шкіряних штанів і сорочки сам по собі вже є акцентним і не вимагає жодних доповнень. Якщо вам захочеться різноманітності, то поверх сорочки можна створити багатошаровий образ накинувши зверху светр, як це роблять модні блогери.

Наскільки нейтральнішим буде колір шкіряних штанів та сорочки, тим більше поєднань ви зможете придумати в майбутньому.



Трендова стилізація шкіряних штанів / Elle