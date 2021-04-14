24-річна модель Гейлі Бібер часто потрапляє в об’єктиви stretstyle-фотографів. Дружина Джастіна Бібера знається на трендах, тож демонструє на собі останні новинки. Білявка підкорила користувачів у стильному образі.

Новий вихід Гейлі Бібер варто взяти на озброєння цієї весни. Такий стильний та комфортний образ підійде як для ділової зустрічі, так і для прогулянки.

Зверніть увагу Розі Гантінгтон-Вайтлі приміряла елегантний образ у Нью-Йорку: чарівні кадри

За словами стилістів, широкі штани – ключовий тренд цього сезону. З чим їх носити показала американська модель.

Образ Гейлі Бібер

Популярна модель з’явилася перед камерами у чорному подовженому жакеті з масивними наплечниками. Під низ вона одягнула білий топ. Зірка поєднала образ з бежевими широкими штанами з легкої тканини.

В пару до чорного жакету Гейлі одягнула кросівки від New Balance чорного кольору, а до штанів підібрала бежеву сумку-клатч від бренду Bottega Veneta.

Fashion-експерти також зазначають, що цього сезону штани займають провідне місце в гардеробі. Вони впливають на увесь аутфіт більше, ніж взуття чи сумка. Обирайте цієї весни нові моделі, які не вийдуть з моди ще довго. Відмовляйтеся від обтислих моделей на користь широких штанів, які ідеально доповнять будь-який верх.

Гейлі любить аксесуари, тож одягнула на шию декілька золотистих та сріблястих ланцюжків, персні та маленькі сережки-кільця. Довершили її чорні образ сонцезахисні окуляри та маска, яку Гейлі часто одягає під час виходів.



Стильний вихід Гейлі Бібер / Copyright



Стильний вихід Гейлі Бібер / Copyright