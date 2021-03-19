З чим носити подовжений жакет цієї весни: добірка образів від зірок стрітстайлу

З настанням справжніх теплих весняних днів, на заміну пальтам і тренчам прийдуть жакети. Цей елемент гардеробу представили на Тижні моди всі дизайнери, тож його трендовість та актуальність очевидна. Якщо не знаєте, з чим можна поєднувати такий стильний елемент гардеробу – дивіться у нашій добірці.

Нещодавно у матеріалі трендових жакетів на весну, ми представили всі фасони, які презентували дизайнери на Тижнях моди. Цього сезону обирайте жакети розслаблених форм, вкорочені, оверсайз, із заходом та яскравих відтінків.

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Жіночий жакет вже давно перестав бути суто класичним елементом гардеробу. Модниці активно поєднують його з джинсами, легінсами, шкіряними штанами, сукнями, джогерами, чи шортами. За допомогою жакету можна скласти надзвичайно стильний та цікавий аутфіт.

Загалом модниці особливу увагу звертають на подовжені жакети, який виконує декоративну та захисну функції. Ця річ ефектно коригує силует, візуально додаючи росту та граційності зовнішньому вигляду.

Модні інфлюенсери вже давно стали натхненням для багатьох своїх прихильників, які на їхніх прикладах стильних аутфітів вдаються до складання своїх образів. У сучасному світі нові колекції одягу показують дизайнери, але справжню моду диктують відомі фешіоністи, за якими стежать сотні тисяч користувачів.

З чим носять жакет зірки стрітстайлу

З джинсами

З топами

Зі сукнями

З лосинами

З чорними штанами з розрізом

З білими джинсами

З мініспідницею

В парі з костюмними штанами

З кепкою

Зі шкіряними штанами