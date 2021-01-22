Клітинка – тренд поза часом, адже є актуальним завжди. Втім у 2021 році одяг з таким принтом буде особливо популярним. Якщо ви вже маєте таку спідницю, то можна не чекати перших теплих весняних днів, починайте носити її вже зараз. Правильне стилізування допоможе виглядати в холодну пору комфортно і тепло.

Найбажанішими картатими елементами гардеробу виявилися жакети з чоловічого плеча та мініспідниці, пише Vogue. Приміряти спідницю в клітинку можна і для святкової події, і для прогулянки з друзями.

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Стилісти радять доповнювати таку спідницю однотонною водолазкою, об’ємним шарфом та незвичайним взуттям. Інстаграм-модниці цієї зими картаті спідниці пропонують носити з вовняними кардиганами, довгим чорним пальто, лоферами або армійськими черевиками. Поставити правильні акценти образу допоможуть золоті сережки та ансамблі перстнів.

Одним з безпрограшних варіантів вважається стилізація картатої спідниці з жакетом. Такий костюм виглядає свіжо і неймовірно елегантно.

Модницям точно припаде до душі міні-спідниця в клітинку простого А-силуету. Спробуйте повторити образ Шерон Тейт з фільму "Одного разу в Голлівуді" в дусі 60-х, замінивши білу просту спідницю – картатою. Поєднайте таку спідницю з облягаючим светром, не заправляючи його.



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