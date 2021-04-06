Голуба сорочка – це класика жіночого гардероба. Пастельний колір цього сезону завойовує особливу любов серед модниць. Таку сорочку можна сміливо зараховувати до базового вбрання, адже вона вважається не лише частиною ділового, але й casual-стилю.

Незалежно від ваших вподобань щодо вибору вбрання, жіночий гардероб ніяк не обходиться без голубих сорочок. Цього сезону голубі сорочки ідеально підійдуть не лише для ділових образів, але й для сетів з шортами, спідницями, джинсами. Таке поєднання допоможе створити ефектний образ.

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Жінки запозичили сорочки з чоловічого гардероба, адже саме вони дозволяли створювати лаконічні та ділові образи. Зараз роль сорочок не менш важлива, адже фешіоністи їх залюбки одягають з кросівками, бейсболками та спортивними штанами.

У матеріалі розглянемо, з чим можна стильно носити голубу сорочку та як створити бездоганний аутфіт.

Голуба сорочка + штани з високою посадкою

Поєднуйте голубу сорочку зі штанами з високою посадкою. Сорочка може бути прямого крою, або ж прикрашена романтичними рукавами-воланами. Доповнять такий аутфіт мінімалістичні лодочки, чи сумка з плетеної шкіри.



З чим носити голубу сорочку цієї весни / Vogue



З чим носити голубу сорочку цієї весни / Vogue

Голуба сорочка + джинси

Блакитні джинси чудово римуються з голубою сорочкою. Пограти з кольором та фактурою допоможе шкіряний жакет та мінімалістичні прикраси – золотий браслет, персні чи сережки-камінчики.



З чим носити голубу сорочку цієї весни / Vogue



З чим носити голубу сорочку цієї весни / Vogue

Голуба сорочка + жакет

За словами fashion-експертів об’ємний жакет з гіпертрофованою лінією плечей найкраще обіграє голубу сорочку. Для такого поєднання сорочку варто обирати без декору. Доповнити такий образ можна лоферами, які перекочували з чоловічого гардероба та вже стали невід’ємною атрибутикою серед жіночого взуття.



З чим носити голубу сорочку цієї весни / Vogue



З чим носити голубу сорочку цієї весни / Vogue

Голуба сорочка + сукня

Створити романтичний образ можна за допомогою сукні та сорочки. Безпрограшним дуетом можна назвати поєднання небесного та чорного кольорів. Прихильниці яскравих кольорів можуть звернути увагу на відтінок сицилійського апельсина.



З чим носити голубу сорочку цієї весни / Vogue



З чим носити голубу сорочку цієї весни / Vogue

Голуба сорочка + чоботи

Високі чоботи – тренд цього сезону. Найкращим поєднанням до них стане голуба сорочка, яку можна доповнити будь-якими вище перерахованими елементами гардероба. Образ підкреслять аксесуари: капелюх, сонцезахисні окуляри чи об’ємна сумка.



З чим носити голубу сорочку цієї весни / Vogue



З чим носити голубу сорочку цієї весни / Vogue