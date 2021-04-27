Популярна 25-річна модель Кендалл Дженнер вражає мережу своїми бездоганними ауфітами у Нью-Йорку. Знаменитість приміряла два стильних образи, які можна дуже легко повторити.

Увесь свій вільний час Кендалл Дженнер проводить у Лос-Анджелесі, втім нещодавно навідалася у Нью-Йорк по робочим справам. Мережу вже прикували два цікаві виходи супермоделі, які їй надзвичайно личать.

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Перший образ Кендалл Дженнер

У цьому сезоні на модну арену вийшли шкіряні штани широкого крою. Шкіряні штани легко комбінуються з будь-яким одягом – від футболок, шовкових сорочок до блузок, але найкраще поєднання для них – чорний жакет оверсайз.

Стильним прийомом скористалася представниця популярного сімейства Кендалл Дженнер. Дівчина одягнула шкіряні штани кльош з високою посадкою чорного кольору. Образ вона доповнила білим топом та масивним жакетом з чоловічого плеча.

Модель одягнула чоботи з квадратним мисом на підборах, а довершила образ жовтою лакованою сумкою. Вона закріпила волосся у крабик – трендову зачіску 2021 року. Шию прикрасила золотим ланцюжком, одягнула сережки-кільця. Завершальним штрихом у її образі стала чорна захисна маска.



Бездоганний образ Кендалл Дженнер / Getty Images

Другий образ Кендалл Дженнер

Прямуючи на ділову зустріч, модель вдруге потрапила під приціли папараці у не менш стильному образі.

Молочні чи білі джинси – незамінний елемент гардеробу в теплу пору року. Модель одягнула стильний виріб молочного кольору з білими вставками, які зшиті білими нитками. Образ вона доповнила білим топом, а зверху одягнула об’ємний жакет світлого оливкового відтінку.

Свій аутфіт зірка доповнила молочними закритими клогами, білою тканинною екосумкою, бежевою маскою та коричневими сонцезахисними окулярами.



Бездоганний образ Кендалл Дженнер / Copyright