З приходом зими важко сказати, що спідниця виходить на другий план, адже її витісняють штани чи джинси. Взимку спідниця також залишається актуальною, якщо її правильно поєднувати з іншими речами.

Для того, щоб ваш образ зі спідницею був не лише практичним, але й стильним – варто знати головні заборони, які існують під час носіння спідниці. Щоб не виглядати антитрендово – скористуйтеся декількома важливими порадами, пише Elle.

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Насамперед оберіть спідницю з теплого матеріалу. Тонкі тканини для зимового періоду не підходять, адже вам у ній буде холодно. Обирайте шерсть, вельвет, шкіру або бавовну. Не підійде для зими тонкий поліестер, шовк та сатин.

Як не варто носити спідницю взимку

Мініспідниця + короткий пуховик

За словами стилістів, такий варіант виглядає не лише дивно, але й недоречно. Окрім цього, вам буде в такому поєднанні верхнього одягу та спідниці холодно, тож застудитися у короткому пуховику та мініспідниці – дуже легко.



Як не варто носити спідницю взимку / Фото з Pinterest

Бежеві колготки + спідниця

Додавання бежевих колготок взимку до спідниць – наймасштабніший антитренд. Взимку ноги у таких колготках здаються «голими». А якщо ви ще й одягаєте коротку куртку, спідницю і чоботи до колін – то це ще й страшно. Взимку варто обирати колготки 40 den та більше. Також рекомендовано одягнути чорну спідницю і чорні колготи. При такому поєднанні ви не будете виглядати безглуздо.



Як не варто носити спідницю взимку / Фото з Pinterest

Спідниця з квітковим принтом

Спідниці з квітковим принтом взимку виглядають недоречно. Цей принт краще застосовувати у теплий період, а взимку обирайте спідниці більш сприйнятливих принтів. Можете зробити ставку на однотонному виробі, у клітинку, чи гусячу лапку.



Як не варто носити спідницю взимку / Фото з Pinterest

Також сюди можна додати спідницю з мереживом. Відкладіть цей варіант хоча б до весни.



Як не варто носити спідницю взимку / Фото з Pinterest

Контраст спідницю, колготок і взуття

Чорні щільні колготки, кольорова спідниця і біле взуття виглядає дуже комічно. Якщо ви до чорних колготок одягаєте біле взуття, то будьте готові до того, що шляхом контрастних кольорів – ваші ноги візуально вкоротяться.



Як не варто носити спідницю взимку / Фото з Pinterest