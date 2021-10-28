Якщо раніше в магазинах переважали здебільшого шкіряні куртки та лосини, то зараз шкіряних речей дедалі більше, а різноманіття виробів просто вражає: спідниці, сукні, жилети, жакети, сорочки, топи, корсети та шорти.

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Новачкам, які так і не наважилися додати шкіри в свої образи, варто починати з класичного чорного кольору, а от досвідчені модниці можуть зробити ставку на коричневу та карамельну колірну гаму.

Сьогодні шкіряні речі отримали статус мастхеву, оскільки їх можна носити на роботу в офіс, на прогулянку, на зустріч чи побачення.

Перевагою шкіряних речей є їхня самодостатність, оскільки їх легко можна міксувати з денімом, шерстю, шовком та в’язкою. Як це правильно робити – читайте далі.

Шкіра + денім

Шкіра та джинсові вироби – одне з найуніверсальніших поєднань для будь-якого гардероба. Джинси та шкіряна куртка або джинсова сорочка та шкіряні штани - ідеальний базовий комплект на всі випадки життя. Цього сезону звертайте увагу на молочний та блакитний відтінки деніму.



Стильні комбінації речей зі шкіряними елементами гардероба / Фото з інстаграму

Шкіряний аутфіт

"Якщо ви любите бути в центрі уваги, рекомендуємо спробувати повністю шкіряний аутфіт. Кольорова гама не обмежується чорним та коричневим кольорами, а складові комплекту можуть змінюватись від спідниці та тренчу до косухи і штанів", – йдеться в дописі.



Стильні комбінації речей зі шкіряними елементами гардероба / Фото з інстаграму



Стильні комбінації речей зі шкіряними елементами гардероба / Фото з інстаграму

Шкіра + шерсть

Максимально затишний образ можна сформувати поєднанням шкіряної спідниці та шерстяного светра чи кардигана. Ці матеріали різні за своїми фактурами, тому такий мікс виглядатиме ще цікавіше.



Стильні комбінації речей зі шкіряними елементами гардероба / Фото з інстаграму



Стильні комбінації речей зі шкіряними елементами гардероба / Фото з інстаграму

Шкіра + сатин/шовк

"Сатин чи шовк збалансують усю «важкість» шкіри і додадуть аутфіту легкості та жіночності. Спробуйте комбінацію із шкіряних штанів та шовкової блузи чи навпаки – сатинові спідниці і шкіряного жакета", – радять стилісти.



Стильні комбінації речей зі шкіряними елементами гардероба / Фото з інстаграму

Шкіра + в’язка

Гладка шкіра у поєднанні з рельєфною в’язаною фактурою створює цікавий мікс. До того, у такому образі ви точно залишатиметесь в теплі та комфорті. Особливо цікаво виглядатимуть комбінації з грубою в’язкою на светрах.



Стильні комбінації речей зі шкіряними елементами гардероба / Фото з інстаграму



Стильні комбінації речей зі шкіряними елементами гардероба / Фото з інстаграму