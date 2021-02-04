Український дизайнер Андре Тан вкотре поділився з шанувальницями корисними порадами. Він розповів, чим можна доповнити свій зимовий гардероб, щоб виглядати стильно і трендово.

Джерело: інстаграм Андре Тана

За словами Андре Тана, навіть попри те, що до кінця зими залишилося менше як місяць, в його дірект продовжують надходити повідомлення від користувачів з питаннями, як доповнити зимовий гардероб.

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Фешн-поради від Андре Тана

Моносережка

Важливо, щоб сережка була довгою! Дизайнер зазначає, що ви можете комбінувати велику сережку з крихітною. Кращий варіант – золотий або срібний гвоздик в іншому вусі.



Модні поради українського дизайнера / Фото з інстаграму Андре Тана

Светр, накинутий на верхній одяг

Це модний і хитрий прийом. Більш свіжа альтернатива шарфу, але така ж тепла.



Модні поради українського дизайнера / Фото з інстаграму Андре Тана

Широкий в'язаний чокер

"Так-так, привіт з 90-х! Виконаний з щільного трикотажу, він нагадує комір светра і доповнює повсякденні образи", – зазначив модельєр.



Модні поради українського дизайнера / Фото з інстаграму Андре Тана

Додаткова сумка

Цей мікротренд виглядає досить стильно. Окрема сумка для пляшки з водою, що повторює її форму, міні-сумка для AirPods і мішечок для смартфона – тепер всі ваші речі будуть зберігатися окремо.



Модні поради українського дизайнера / Фото з інстаграму Андре Тана

Прикраси поверх рукавичок

"Обожнюю цей стилістичний прийом, він додає образу післясмак "фатальної жінки". До речі, звичайні чорні рукавички – вже нецікаво. Включайте фантазію", – заявив Андре Тан.



Модні поради українського дизайнера / Фото з інстаграму Андре Тана