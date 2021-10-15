Через серіал "Гра в кальмара" продажі бренду взуття Vans зросли на 7800%: у чому причина

Американський виробник взуття Vans на хвилі популярності серіалу "Гри в кальмара" випустив нову колекцію на тему Геловіну. Йому вдалось скористатись успіхом, який отримали чимало людей та брендів після цього серіалу.

Як відомо, після уже культового серіалу "Гра в кальмара", велику популярність отримали не лише актори, у яких різко зросла аудиторія в інстаграмі, а й бренди, у яких були одягнені самі персонажі. До прикладу, збільшився попит на зелені костюми гравців та червоні, які одягали наглядачі. За даними платформи Lyst, пошукові запити на них збільшились на 97%.

Важливо Офіційно: "Гра в кальмара" – найпопулярніший серіал на Netflix за всю історію сервісу

Але у ще більшому виграші опинилась компанія одягу та взуття Vans, продажі у яких виросли на 7800%. А все через те, що персонажі серіалу були взуті у білі сліпони (зручні кеди) від бренду Vans. Звичайна вартість таких сліпонів – від 30 – 60 доларів. Їх часто купляють до спортивних костюмів скейтери й серфери, але тепер вони необхідні всім.



Сліпони Vans / Фото Vans

Як пояснюють експерти, це пов'язано з тим, що зараз багато тіктокерів знімають відео по тематиці серіалу та головне, що незабаром Геловін, і всі поціновувачі "Гри в кальмара" хочуть бути в тренді.



Герої серіалу "Гра в кальмара" у кедах Vans / Фото Netflix

Vans запустили колаборацію з Warner Bros.

Напередодні моторошного свята та ще на хвилі популярності, компанія Vans в колаборації з Warner Bros. випустили нову колекцію, присвячену Геловіну. Весь одяг та взуття – за мотивами фільмів жахів та з різними тематичними принтами. До прикладу, одним із елементів є малюнки клоуна з фільму "Воно", чи надписи "Friday the 13th" або ж "you’re float too". В колекцію також ввійшли сліпони червоного кольору та бандана з портфелем.



Vans випустили нову колекцію спільно з Warner Bros. / Фото Vans

Автор: Софія Бігайло