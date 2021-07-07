Моделі ходили у пишних багатошарових спідницях з тюлю, декоровані пір’ям та чорним мереживом, у розшитих квітами топах і платтях, доповнених жіночними капелюшками та розкішних каптанах з жакардової тканини.

Цікаво Фестивальна мода: як одягнутися на Atlas Weekend 2021

Кутюрна колекція досить яскрава, насичена палітрою живих відтінків. Віржіні Віар зазначає, що їй подобається бачити кольорові речі взимку. В осінньо-зимовому сезоні креативна директорка пропонує носити твідові костюми і пальто з акцентною лінією плеча та ніжні сукні, які за кроєм нагадують нічні сорочки.

Головними аксесуарами показу стали широкополі капелюхи в стилі Жаклін Кеннеді і довгі шарфи з бахромою в кольорі металік.

На ці речі Віржіні Віар надихнули роботи живописців другої половини дев'ятнадцятого століття – Берти Морізо і Едуарда Мане, а також сам музей Пали Гальєра, який нерозривно пов'язаний з іменем герцогині, яка володіла ним – відомої світської діви і артколекціонера.

"Музи, музеї, мода… Ми часто оспівуємо музеї, а ось їх музам приділяємо куди менше уваги. Може бути, тому що рідко з ними зустрічаємося, але іноді нам випадає така можливість", – прокоментувала показ присвячений музам Віржіні Віар.

Показ закрила акторка Маргарет Куеллі у весільному вбранні. Стриманий і лаконічний образ доповнив капелюшок з рожевим бантом і розшита квітковими бутонами фата. За весільною традицією Маргарет кинула букет нареченої, який зловила головна редакторка американського InStyle Лора Браун.

Показ кутюрної колекції Chanel осінь – зима 2021/22



Кутюрна колекція Chanel осінь – зима 2021/22 / In Style



Кутюрна колекція Chanel осінь – зима 2021/22 / In Style



Кутюрна колекція Chanel осінь – зима 2021/22 / In Style



Кутюрна колекція Chanel осінь – зима 2021/22 / In Style



Кутюрна колекція Chanel осінь – зима 2021/22 / In Style



Кутюрна колекція Chanel осінь – зима 2021/22 / In Style



Кутюрна колекція Chanel осінь – зима 2021/22 / In Style



Кутюрна колекція Chanel осінь – зима 2021/22 / In Style