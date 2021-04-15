Джинсові куртки, картаті жакети та бомбери: Celine представили осінньо-зимову жіночу колекцію

Французький бренд Celine представив осінньо-зимову колекцію. Показ пройшов у садах палацу Во-ле-Віконт. Креативний директор модного Будинку Еді Сліман вирішив створити вбрання повсякденним, і в нього це вийшло.

При створенні колекції дизайнер надихався вільним духом французьких поетів-декадентів та змішав їхній стиль з головними трендами сезону.

Читайте також Гід наймоднішими головними уборами весни: що зараз в тренді показує Алісія Родді

Бренд хоче, щоб восени наші образи блищали, тож паєтками та стразами прикрасив сукні, жакети, блузи та об’ємні спідниці. Темно-синю сукню доповнену великим білим коміром дизайнер заховав під вкорочену парку кольору хакі, а блискучий срібний жакет поєднав з об’ємними шкіряними бомберами.

Критики зазначають, що остання колекція бренду – це перехід від "інтелігентної жінки Celine до міської дівчинки Celine". Носибельність речей для Еді Слімана стала ключовим фактором. Дизайнер перестав вражати публіку епатажними та кричущими образами, представивши натомість на моделях такі образи, у яких після показу можна сміливо відправитися на прогулянку.

Зазвичай, модні бренди гіперболізують на моделях колекції. Вони навмисне поєднують непоєднуване, аби для публіки показ став чимось нестандартним та запам’ятався. Втім Еді відійшов від стандартів, показавши лаконічне та стильне вбрання, основною родзинкою якого є комфортність.

У колекції ви побачите блузи з бантом, чоботи-козаки, шкіряні штани, топи, класичні джинси прямого крою, плісировані спідниці та жакети. Нова колекція Слімана – ідеальний streetstyle на подіумі. Представлені образи – готові варіанти аутфітів, якими ви можете надихнутися та спробувати поєднати окремі елементи гардеробу у своєму образі.

Музичним супроводом показу став саундтрек Un Day Dream з мелодією арфи, а на фіналі, де модель стоїть з оленем на пагорбі і дивиться на салют, дизайнер вирішив подарувати глядачам казку.

Осінньо-зимовий показ бренду Celine



Колекція Celine осінь – зима 2021/2022 / Peopletalk



Колекція Celine осінь – зима 2021/2022 / Peopletalk



Колекція Celine осінь – зима 2021/2022 / Peopletalk



Колекція Celine осінь – зима 2021/2022 / Peopletalk



Колекція Celine осінь – зима 2021/2022 / Peopletalk



Колекція Celine осінь – зима 2021/2022 / Peopletalk



Колекція Celine осінь – зима 2021/2022 / Peopletalk



Колекція Celine осінь – зима 2021/2022 / Peopletalk



Колекція Celine осінь – зима 2021/2022 / Peopletalk



Колекція Celine осінь – зима 2021/2022 / Peopletalk