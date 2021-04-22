21 квітня бренд Burberry представив показ осінньо-зимової колекції. Креативний дизайнер бренду Ріккардо Тіші повинен був представити колекцію ще минулого тижня, втім через смерть принца Філіпа модний показ вирішили перенести. Бренд є офіційним постачальником королівського двору Великобританії, тому не приєднатися до національного трауру не могла.

У новій жіночій колекції представники fashion-індустрії одразу побачили відсилання дизайнера до попередньої роботи – чоловічої колекції. Представлене вбрання було досить схожим між собою тканинами, фактурою та загальним виглядом.

До теми Джіджі Хадід, Кендалл Дженнер та Ірина Шейк приміряли одяг з нової колекції Burberry: фото

Серед новинок представлених у жіночій лінії можна простежити трикотажні сукні в стилі колорблок, що нагадують малюнком прапор Великобританії, плюшеві накидки, капюшони з заячими вухами і шкіряні тренчі з бахромою.

Дизайнер об'єднав у колекції класику британської сільській місцевості з міським стилем, додавши до традиційно офісних образів пасторальні нотки – строгі сукні з овчиними накидками.

Креативний директор додав до колекції величезні сумки-тоути, які, до слова, восени будуть неабияк затребуваними. У модних глянцях вже відтепер можна простежити за тим, що об’ємні та габаритні сумки стануть головним трендом серед аксесуарів у новому сезоні.

Ріккардо Тіші також продемонстрував еластичні ботильйони-шкарпетки, які буквально зливаються з ногою. Це взуття оздоблене оригінальним декором на підборах – розбитим серцем.

Колекція Burberry осінь – зима 2021/22



Жіноча колекція Burberry осінь – зима 2021/22



Жіноча колекція Burberry осінь – зима 2021/22 / Vogue



Жіноча колекція Burberry осінь – зима 2021/22 / Vogue



Жіноча колекція Burberry осінь – зима 2021/22 / Vogue



Жіноча колекція Burberry осінь – зима 2021/22 / Vogue



Жіноча колекція Burberry осінь – зима 2021/22 / Vogue



Жіноча колекція Burberry осінь – зима 2021/22 / Vogue



Жіноча колекція Burberry осінь – зима 2021/22 / Vogue