Популярні наречені Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем часто демонструють спільні світлини. Цього разу закохані позували для іменитого глянцю Vogue Germany.

Американська акторка та модель Нікола Пельтц чималу популярність здобула після того, як стала нареченою сина Вікторії та Девіда Бекхемів Брукліна. Хлопець з дівчиною часто публікують спільні фото, підігріваючи інтерес публіки до своїх персон.

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Зіркова матуся та дизайнерка Вікторія Бекхем опублікувала спільні кадри сина Брукліна та Ніколи у своєму інстаграмі. Варто зазначити, що вона часто публікує фото молодої пари у своєму особистому профілі.

26-річна Нікола Пельтц знялася для квітневого номера Vogue Germany у вбранні Victoria Beckham. Білявка позувала в колекції весна – літо 2021.

Майбутнє подружжя постало на сторінках журналу в лаконічних та простих образах. Дочка знаменитого американського мільярдера Нельсона Пельца позувала в об’єктиві коханого у білій базовій футболці та джинсах кльош, виконаних у техніці печворк.

22-річний Бруклін є фотографом-аматором, тож кадр зі своєю майбутньою дружиною зробив самостійно. Бекхем постав перед камерою з голим торсом, у чорних штанах, бейсболці та білих кросівках. Він ніжно обійняв кохану та сидячи на одному з кубів, зробив фото у дзеркалі.

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На інших кадрах Нікола позувала у розкішній довгій сукні з вирізами на животі та зоні декольте. Саме такі вироби в цьому році вважаються ультра популярними. Також Пельтц позувала у фіолетовій сукні обшитій чорним мереживом та леопардовій сукні довжини максі.

Білявка волосся розпустила, а візажисти зробили на обличчі насичений макіяж. Пухкі губи нафарбували коричневою помадою, а очі підкреслили завдяки коричневим тіням та довгим чорним стрілкам, які підкреслюють погляд.

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