Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц знялися для німецького Vogue: розкішні кадри
Популярні наречені Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем часто демонструють спільні світлини. Цього разу закохані позували для іменитого глянцю Vogue Germany.
Джерело:інстаграм Вікторії Бекхем
Американська акторка та модель Нікола Пельтц чималу популярність здобула після того, як стала нареченою сина Вікторії та Девіда Бекхемів Брукліна. Хлопець з дівчиною часто публікують спільні фото, підігріваючи інтерес публіки до своїх персон.
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Зіркова матуся та дизайнерка Вікторія Бекхем опублікувала спільні кадри сина Брукліна та Ніколи у своєму інстаграмі. Варто зазначити, що вона часто публікує фото молодої пари у своєму особистому профілі.
26-річна Нікола Пельтц знялася для квітневого номера Vogue Germany у вбранні Victoria Beckham. Білявка позувала в колекції весна – літо 2021.
Майбутнє подружжя постало на сторінках журналу в лаконічних та простих образах. Дочка знаменитого американського мільярдера Нельсона Пельца позувала в об’єктиві коханого у білій базовій футболці та джинсах кльош, виконаних у техніці печворк.
22-річний Бруклін є фотографом-аматором, тож кадр зі своєю майбутньою дружиною зробив самостійно. Бекхем постав перед камерою з голим торсом, у чорних штанах, бейсболці та білих кросівках. Він ніжно обійняв кохану та сидячи на одному з кубів, зробив фото у дзеркалі.
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На інших кадрах Нікола позувала у розкішній довгій сукні з вирізами на животі та зоні декольте. Саме такі вироби в цьому році вважаються ультра популярними. Також Пельтц позувала у фіолетовій сукні обшитій чорним мереживом та леопардовій сукні довжини максі.
Білявка волосся розпустила, а візажисти зробили на обличчі насичений макіяж. Пухкі губи нафарбували коричневою помадою, а очі підкреслили завдяки коричневим тіням та довгим чорним стрілкам, які підкреслюють погляд.
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