Британська легендарна супермодель 90-х Кейт Мосс стала обличчям нової рекламної кампанії весняно-літньої Saint Laurent. Втім хутряна шуба викликала чималий шквал критики в мережі.

На кадрах знятих фотографом Юргеном Теллером знаменитість позує у короткій пісочно-сірій шубі, чорному топі, джинсах-бойфрендах та білих босоніжках на масивному каблуці.

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Образ довершили культові аксесуари французького бренду – тонкий шкіряний ремінець з позолоченою емблемою YSL та масивний ланцюжок на шиї. Зйомку нової колекції одягу Ентоні Вакарелло зробили на одній з атмосферних вуличок Парижа. Кадри зроблені у стрітстайл-естетиці – на тлі розфарбованих графіті стін.

Також у колекції представлена сумка на плече з потертого деніму та довгого золотистого ланцюжка. Прикрашає сумку логотип YSL.

На інстаграм-сторінці бренду Saint Laurent користувачі звинувачують Saint Lauren і Кейт Мосс в рекламі хутра. В коментарях люди пишуть, що це хутро належить лисиці, а не людям. В мережі зазначають, що у цій шубі Кейт Мосс з’являлася на святкуванні свого дня народження 16 січня.

В коментарях розгорілася справжня війна проти бренду. Користувачі масово пишуть тег #furisdead, що означає мертве хутро.

"Вбивати лисиць у 2021 році, ви серйозно?", "YSL, дайте життя лисицям!", "Стоп, не робіть цього", "Прощайте лисиці, ми будемо сумувати", "А якби вас вбили за шубу?", – пишуть люди в коментарях.



Користувачі проти вбивання лисиць заради хутра / Cкриншот коментарів на сторінці YSL

Варто зазначити, що популярний в цілому світі бренд Saint Laurent досі не відмовився від використання хутра.

До прикладу, Модний будинок Vivienne Westwood ще у 2006 році заявив, що повністю відмовляється використовувати натуральне хутро. Прихильниками екохутра стали Ralph Lauren, Armani, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Stella McCartney. Зірки стрітстайлу також є прихильниками екологічного тренду, тож одягають лише штучні шуби.