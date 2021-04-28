Солом’яні капелюхи, панами та хустки: Ruslan Baginskiy представив літню колекцію – фото

Відомий український бренд Ruslan Baginskiy представив літню колекцію головних уборів. Обличчям зйомки стала українська модель Соня Горєлова.

Топ-модель Соня Горєлова почала свою модельну кар’єру у 2010 році, працювала з міжнародними глянцями Vogue, Harper's Bazaar, Elle, InStyle, iD, Numéro, V Magazine, W Magazine та іншими.

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На декілька років дівчина зникла з модних радарів, втім представивши колекцію бренду Ruslan Baginskiy – феєрично повернулася у fashion-індустрію.

Увесь світ знайомий з брендом львівського дизайнера Руслана Багінського. Його кепі, панами та капелюхи доповнюють аутфіти не лише вітчизняних знаменитостей, але й таких зірок, як Белла і Джіджі Хадід, Ірина Шейк, Ніколь Потуральскі, Кара Делевінь, Мадонна та інші.

Колекція бренду – мінімалістична та утилітарна, наповнена головними уборами, без яких влітку не обійтися. У літню колекцію увійшли крислаті солом’яні капелюхи, котонові бейсболки, панами, фірмові кепі, легкі берети та канотьє зі шкіряною облямівкою.

Основний акцент в аксесуарах зосереджений на деталях. Солом'яні капелюхи прикрашені різноманітними ланцюжками, перловими нитками, коралами, колосками пшениці, шкіряними зав'язками та логотипом RB в різних його варіаціях.

Дизайнер також представив нові варіації знакового для бренду baker boy cap: з бавовни і соломи, льону і бавовни; в темно-зеленому і хакі, в світло-сірому і чистому білому кольорах; в клітинку, смужку і посипану соковитими літніми квітами.

Експериментуючи з формами, дизайнер часто надихається головними уборами, які асоціюються у нього з різними історичними періодами. Місія бренду – осучаснити їх та показати свіжий погляд на речі з минулого. Один з таких прикладів - солом'яний клош, улюблена форма аристократок 20-х років XX-го століття, а тепер і незамінний аксесуар в нових 20-х.

Окрім головних уборів, у лінійці представлені 2 нові елементи: легка біла котонова хустка та асиметрична туніка на одне плече зі шкіряною вставкою та золотистою фурнітурою.