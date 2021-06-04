Повернення культової сукні: бренд Hunza G перевипускає плаття Джулії Робертс з фільму "Красуня"

Сьогодні модні доми і бренди часто вдаються до ностальгії і хочуть повернути ту шалену популярність, яку подарували їм їхні знамениті речі. Тим більше, якщо це був кінообраз.

Бренд Hunza G через 30 років після випуску у світ "Красуні" вирішив відродити знамениту сукню Вів'єн Ворд, яку зіграла Джулія Робертс. Модна марка Hunza G у більшості випускає купальники різних фасонів, проте Джорджіана Хаддарт, креативний директор і засновниця бренда забажала подарувати світові трішки ностальгії.

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Згідно з сюжетом, головну героїню фільму вигнали з елітного бутику за неналежний вигляд тоді ж Вів'єн була вдягнутою в спокусливу біло-синю сукню довжини міні. Однак, образ так полюбився всім, що бренд перевипустив його знову.



Бренд Hunza G перевипустив сукню з "Красуні" / Фото Hunza G

Нове вбрання майже ідентичне до оригіналу, має такі ж вирізи на боках і срібне кільце-фурнітуру. Дизайнери Hunza G не зосереджувались на початковому варіанті сукні й запропонували модницям ще один колір.



Бренд Hunza G перевипустив сукню з "Красуні" / Фото Hunza G