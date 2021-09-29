Креативна директорка бренду Марія Грація К’юрі cтворила колекцію вбрання на основі чітких ліній та мінімалізму. Моделі презентували одяг для майбутнього сезону на створеній великій настільній грі, на якій вони пересувалися, як пішаки у натуральну величину.

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Дизайнерка вирішила зробити під час показу справжнє шоу. Для того, щоб втілити свій задум у реальність, вона почала співпрацю з художницею Анною Папаратті, яка розробила декорації й сценографію для шоу. У 1960-х роках італійська художниця зробила собі ім’я, створивши фальшиві настільні ігри, у яких ставилася під сумнів абсурдність життя.

Для створення колекції весна – літо 2022 дизайнерка звернулася до архівів Модного будинку, зокрема до лінійки одягу Slim-Line, яку у 1961 році створив для бренду Марк Боан. Надихнувшись колекцією, Марія Грація К’юрі представила більш дівчачі та яскравіші силуети.

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Дизайн нової колекції ґрунтується на спортивному одязі, який Боан представив для Dior на початку 60-х, розфарбувавши пальта й спідниці у флюоресцентні кольори. Модельєрка інтерпретувала роботу Боана, створивши барвистішу та блискучішу сучасну колекцію.

У колекції представлені лялькові сукні А-силуету, мініатюрні костюми і тенісні сукні для сучасних дівчаток. Також Марія Грація К’юрі додала пальта й спідниці з кольоровими блоками, кілька мінісуконь із золотими торочками і яскраві принти.



Показ Dior колекції весна – літо 2022 / Фото з Vogue



Показ Dior колекції весна – літо 2022 / Фото з Vogue



Показ Dior колекції весна – літо 2022 / Фото з Vogue



Показ Dior колекції весна – літо 2022 / Фото з Vogue



Показ Dior колекції весна – літо 2022 / Фото з Vogue



Показ Dior колекції весна – літо 2022 / Фото з Vogue



Показ Dior колекції весна – літо 2022 / Фото з Vogue



Показ Dior колекції весна – літо 2022 / Фото з Vogue

Показ нової колекції Dior весна – літо 2022: дивіться відео