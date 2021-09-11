Бразилійка Каміла Коельо вразила мережу розкішними образами для глянцю L'Officiel: красиві фото
Джерело:інстаграм Каміли Коельо
Зірка Tik Tok та Instagram Каміла Коельо стала головною героїнею турецького глянцю L'Officiel. Дівчина з’явилася на обкладинці вересневого номера та знялася у розкішній фотосесії.
33-річна fashion-блогерка приміряла для глянцю чарівні образи. Вона позувала у вбранні від SAINT LAURENT та Valentino. Кадри зі зйомок Каміла опублікувала у своєму інстаграмі, за яким стежить 9 мільйонів прихильників. Нова фотосесія красуні надзвичайно вразила мережу.
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Фотографом зйомки виступив Брайс Томпсон, за стиль відповідав Філіп Уттер, над зачісками чаклувала Сабіна Порше, а макіяж робила зіркова візажистка Олівія Мадорна.
На обкладинці глянцю Каміла Коельо позувала у шифоновому білому топі з воланами та чорних штанах від SAINT LAURENT. Розкішне волосся стилісти зібрали у пучок, а на обличчі зробили насичений макіяж, підкресливши очі довгими чорними стрілками, а губи – коричневою помадою. Її образ довершували золоті сережки-кільця.Аксесуари роблять ваш образ розкішнішим. Так само й електрокаміни Dimplex додають вашому помешканню вишуканого стилю і затишної атмосфери. Деталі на сайті dimplex-kaminy.com.ua.
Інфлюенсерка також позувала у чорній сукні від Valentino, білосніжній пухнастій сукні та чорному кашеміровому пальто. Усі аутфіти знаменитості довершували розкішні золоті та срібні прикраси.
Реакція мережі на зйомку Каміли Коельо
- "Це просто якесь божевілля! Не можу відірвати погляд";
- "Дуже гарно";
- "Тобі так пасує довге волосся";
- "Так красиво! Ти муза!";
- "Ця зйомка занадто дивовижна".
Каміла Коельо у фотосесії для L'Officiel / Фото з інстаграму інфлюенсерки
Каміла Коельо у фотосесії для L'Officiel / Фото з інстаграму інфлюенсерки
Каміла Коельо у фотосесії для L'Officiel / Фото з інстаграму інфлюенсерки
Каміла Коельо у фотосесії для L'Officiel / Фото з інстаграму інфлюенсерки
Каміла Коельо у фотосесії для L'Officiel / Фото з інстаграму інфлюенсерки