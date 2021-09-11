Бразилійка Каміла Коельо вразила мережу розкішними образами для глянцю L'Officiel: красиві фото

Зірка Tik Tok та Instagram Каміла Коельо стала головною героїнею турецького глянцю L'Officiel. Дівчина з’явилася на обкладинці вересневого номера та знялася у розкішній фотосесії.

33-річна fashion-блогерка приміряла для глянцю чарівні образи. Вона позувала у вбранні від SAINT LAURENT та Valentino. Кадри зі зйомок Каміла опублікувала у своєму інстаграмі, за яким стежить 9 мільйонів прихильників. Нова фотосесія красуні надзвичайно вразила мережу.

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Фотографом зйомки виступив Брайс Томпсон, за стиль відповідав Філіп Уттер, над зачісками чаклувала Сабіна Порше, а макіяж робила зіркова візажистка Олівія Мадорна.

На обкладинці глянцю Каміла Коельо позувала у шифоновому білому топі з воланами та чорних штанах від SAINT LAURENT. Розкішне волосся стилісти зібрали у пучок, а на обличчі зробили насичений макіяж, підкресливши очі довгими чорними стрілками, а губи – коричневою помадою. Її образ довершували золоті сережки-кільця.

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Інфлюенсерка також позувала у чорній сукні від Valentino, білосніжній пухнастій сукні та чорному кашеміровому пальто. Усі аутфіти знаменитості довершували розкішні золоті та срібні прикраси.

Реакція мережі на зйомку Каміли Коельо

"Це просто якесь божевілля! Не можу відірвати погляд";

"Дуже гарно";

"Тобі так пасує довге волосся";

"Так красиво! Ти муза!";

"Ця зйомка занадто дивовижна".



Каміла Коельо у фотосесії для L'Officiel / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Каміла Коельо у фотосесії для L'Officiel / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Каміла Коельо у фотосесії для L'Officiel / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Каміла Коельо у фотосесії для L'Officiel / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Каміла Коельо у фотосесії для L'Officiel / Фото з інстаграму інфлюенсерки