Босоніжки, мюлі та туфлі – окраса вашого гардероба: найкращі моделі, які довершать образ

Це літо для всіх модниць видається особливо яскравим. У гардеробі зірок стрітстайлу з’явилося більше ніжного пастельного вбрання та яскравих елементів гардеробу. Не обійтися цього літа без яскравих босоніжок, які стануть вдалим доповненням до легких та красивих аутфітів.

Ще навесні дизайнери радили робити ставку на яскраве взуття, яке не зникне з радарів популярності до кінця літа. Босоніжки, туфлі чи мюлі – справжня окраса сезонного гардероба, тож радимо звернути увагу на 3 цікаві моделі, які варті вашої уваги.

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Бузкові мюлі

Цього літа всі відтінки фіолетового – від ніжного бузкового до насиченого лавандового очолюють списки ключових трендів. Серед такого різноманіття вам точно не буде важко знайти свій тон.

При виборі взуття можете звернути увагу на фактурні підбори, які цього сезону також актуальні. До прикладу, мюлям від бренду Aquazzura додає кокетливості куля на підборах.



Актуальне взуття на літо 2021 / Vogue

Туфлі з декором

Слінгбеки Amina Muaddi захопили увесь інстаграм ще на початку весни. Всі світові знаменитості демонстрували розкішне взуття у своїх образах. Найбільше фігурували вироби у насиченому смарагдовому відтінку чи рожевому.

Ця пара привертає увагу не лише яскравим кольоровим сатином, але й великою брошкою. Подібний декор перетворює будь-які туфлі на головний акцент образу, тож якщо є бажання привернути всю увагу до своїх ніг – це безпрограшний вибір.



Актуальне взуття на літо 2021 / Vogue

Босоніжки на тонких підборах

Мода на 2000-ні роки повернулася ще кілька років тому, а з кожним сезоном набирає ще більших обертів. Тепер в тренді не лише широкі джинси на низькій посадці, але й босоніжки на тонких підборах. Якщо раніше таке взуття одягали на роботу в офіс, то зараз дівчата одягають таку пару на важливі події чи вечірки.



Актуальне взуття на літо 2021 / Vogue