На них варто підписатися: 9 блогерів-чоловіків, які навчать стильно одягатися

Щодня в соцмережах з’являється щоразу більше чоловічих блогів, які присвячені моді. У сучасному житті чимала частина чоловіків також люблять стильно одягатися, слідкують за модними тенденціями та доглядають за собою.

Інстаграм – прекрасне джерело натхнення не лише для жінок, але й для чоловіків.

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Нескінченно можна дивитися не тільки на вогонь і воду, але і на бездоганно одягнених чоловіків. Навчитися модно одягатися варто лише у найстильніших, тому радимо звернути увагу на fashion-акаунти чоловіків, які володіють бездоганним смаком в одязі.

Адам Галлахер

Каліфорнійський блогер Адам Галлахер – це відображення неперевершеного смаку в одязі. У своїх образах він любить поєднувати елегантність зі спортивним стилем. У гардеробі Адама переважають пастельні тони, втім яскраву палітру та цікаві принти він не ігнорує. Галлахер часто одягає вбрання з тонкою вертикальною смужкою та клітинку "принц Уельський".

Маріано ді Вайо

Маріано ді Вайо – відомий фешн-блогер, модель, підприємець, сім'янин, міжнародний амбасадор Dolce & Gabbana. За його сторінкою в інстаграмі стежить понад 6 мільйонів підписників. У своєму профілі він публікує модні образи стрітстайл-формату. Його інстаграм – клондайк стильних образів для тих, хто хоче розбиратися в моді. Тут ви побачите останні тренди та зможете потренувати надивленість.

Нік Вустер

60-річний Нікельсон Вустер — ікона стрітстайлу. Для багатьох чоловіків Нік вважається іконою сучасного чоловічого стилю. Він вміло поєднує класичні сорочки і краватки з шортами. За 30 років роботи в індустрії моди Вустер зробив кар'єру від продавця і асистента байєра до креативного директора чоловічого відділу Bergdorf Goodman. Крім цього він займав крісло директора по мерчандайзингу Calvin Klein, шефа дизайн-студії Polo Ralph Lauren і президента американської марки John Bartlett.

Метью Зорпас

Метью знаменитий своїм фірмовим англійським стилем. Його можна сміливо назвати одним із найвпливовіших блогерів у світі моди. У своїх образах Зорпас робить ставку на елегантність та несподівані деталі. Він демонструє і елегантний шик і розслаблену буденну простоту. Його палітра гардероба наповнена різноманітними відтінками, а його модне чуття надихає поглянути на моду під іншим кутом.

Даніель Фокс

Даніель Фокс – німецький фешн-блогер і модель, володар бездоганного почуття стилю і власник власного бренду одягу. Даніель обожнює стиль кежуал та вбрання вільного крою. Всі його аутфіти – зручні та комфортні. За інстаграм-сторінкою блогера стежить понад 2 мільйони користувачів.

Антоніо Посо

В юності Антоніо Посо був футболістом, але зараз більшість знає про нього, як про фітнес-модель. Блогер любить підкреслювати свою накачану фігуру обираючи обтислі штани скіні та приталені футболки з піджаками. Посо може похизуватися колекцією сонцезахисних окулярів, які він вміло комбінує зі своїм вбранням.

Коста Вільямс

Коста Вільямс – відомий fashion-блогер та співзасновник сайту The Modern Man. Найбільше в образах модника переважає сірий, чорний, білий і бежевий. Саме ними Вільям досить вдало грає та поєднує цікаві аутфіти. Коста не боїться епатувати. У його гардеробі є чорні шкіряні штани вільного крою, які ще не наважуються одягати чоловіки.

Джанлука Ваккі

Джанлуку Ваккі називають танцюючим мільйонером з Італії. Він абсолютно вразив всіх своєю пластикою і почуттям ритму, а також яскравими і сміливими образами. У його аутфітах можна побачити чорні костюми з метеликом, пальта з високими чобітьми, чи навіть леопардові жакети. За інстаграм-сторінкою Джанлуки стежить понад 20 мільйонів людей.

Йоганнес Хюбл

Йоганнес Хюбл – світова зірка в фешн-індустрії та чоловік інфлюенсерки Олівії Палермо. Він працював з такими брендами, як Hugo Boss, Banana Republic, Dunhill, Schwarzkopf і інші. Йоганнес – справжній педант, він уважний до кожної деталі. Хюбл віддає перевагу стилю кежуал, а його найчастішою комбінацією в одязі можна назвати джемпер, сорочку, укорочені штани і пальто вільного крою.