Блискучий топ і білий костюм – ідеальне комбо для Нового року: образ показує Скарлетт Йоганссон

Зірка "Чорної вдови" Скарлетт Йоганссон вперше після народження другої дитини вийшла у світ. Разом зі своїм чоловіком, коміком Коліном Жостом знаменитість завітала на 35-ту щорічну нагороду American Cinematheque Awards у Беверлі-Гіллз.

Для офіційного виходу на червону доріжку Скарлетт Йоганссон вийшла у білосніжному костюмі. Поєднання жакета і штанів у білому кольорі – чудовий варіант для будь-якого виходу: від дня народження, весілля до святкування Нового року.

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Зірка "Чорної вдови" одягнула блискучий топ з глибоким вирізом, який вдало підкреслив зону декольте. Зверху знаменитість приміряла подовжений жакет приталеного крою та прямими штанами від бренду Versace.

Свій аутфіт знаменитість доповнила бежевими туфлями-човниками на підборах. Акторка зачесала волосся в пучок та зробила ефектний макіяж. Візажисти підкреслили погляд Скарлетт чорними тінями, а губи – рожевою помадою.

Зірка довершила свій look масивним кольє з діамантами, сережками з платину та золотистими перснями. Чоловік знаменитості Колін Жост супроводжував дружину у білій сорочці та чорному костюмі з метеликом.



Ефектний вихід Скарлетт Йоганссон / Фото з Getty Images



Ефектний вихід Скарлетт Йоганссон / Фото з Getty Images