Блейк Лайвлі вийшла у світ в чарівній мінісукні з великим бантом: фото вражаючого образу

Голлівудська акторка Блейк Лайвлі останнім часом вкрай рідко з’являється на світських подіях та навіть не потрапляє в об’єктиви папараці. Учора, 8 листопада, знаменитість завітала на святковий вечір в Нью-Йорку.

У Empire State Building відбувся захід, який присвятили зняттю заборони на подорожі до США, що діяла для іноземних туристів з початку пандемії COVID-19. Відтепер всі охочі можуть планувати поїздку до США, за наявності сертифікату про повну вакцинацію від коронавірусу.

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Зірка любить розкішне вбрання та завжди ретельно дбає про свій зовнішній вигляд для світських виходів. Саме Блейк Лайвлі стала почесною гостею вечора та навіть виступила на сцені перед запрошеними гостями.

Для урочистого вечора голлівудська акторка обрала мінісукню бордового кольору від бренду Georges Chakra, декоровану вишивкою та великим бантом, що спадав на плечах. Модниця підібрала до плаття туфлі в тон від бренду Manolo Blahnik.

34-річна акторка зробила на обличчі насичений макіяж, доповнила свій look червоними сережками, багатьма коштовними перснями на руках, а біляве волосся заплела у хвіст, перев’язавши червоною стрічкою.

Після офіційної частини у культовій будівлі відбулася коктейльна вечірка, а гостям дозволили піднятися на оглядовий майданчик хмарочоса, щоб полюбуватися краєвидами. На вулицю Блейк одягнула лаконічне пальто бордового кольору, доповнивши образ сумкою Chanel з різнокольоровими камінцями.



Блейк Лайвлі вийшла у світ в чарівному аутфіті / Фото з Getty Images



Блейк Лайвлі вийшла у світ в чарівному аутфіті / Фото з Getty Images