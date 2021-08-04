Блейк Лайвлі підкорила всіх відвертим вбранням на прем'єрі фільму "Персонаж"

3 серпня відбувся допрем'єрний показ фільму Шона Леві "Головний герой" у Нью-Йорку. Головну роль у стрічці зіграв канадський актор Раян Рейнольдс, який з'явився на червоній доріжці разомі зі своєю дружиною Блейк Лайвлі.

33-річна акторка та модель прийшла підтримати свого чоловіка Раяна Рейнольдса. Для цієї події вона обрала особливе вбрання, яке яскраво демонтрувало її чудову фігуру.

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Зіркові вбрання Раяна Рейнольдса та Блейк Лайвлі

Вчора Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі представляли проєкт "Головний герой". Актор зіграв у фільмі працівника банку, який в один момент усвідомив, що його життя – це відеогра, у якій він головний персонаж.

На дебютному показі стрічки чоловік не би таким помітним, якби не його дружина, яка з'явилась у яскравому вбранні та отримала чимало уваги від папараці.

Раян Рейнольдс одягнув на червону доріжку картату сорочку та бежевий костюм. Куди більш ефектне вбрання було у Блейк Лайвлі.

Акторка обрала для заходу розкішну рожеву сукню від Prabal Gurung, розшиту лелітками. Епатажності її образу додавали пікантні вирізи, які оголяли тіло акторки та демонстрували її чудову форму. Підбори вона одягала перед виходом на червону доріжку, а приїхала в "Лінкольн-центр" у зручних кедах. До яскравої сукні вона підібрала туфлі від Christian Louboutin.

На публіці пара багато сміялась і виглядала дуже щасливою. Нагадаємо, актори у шлюбі вже 8 років, подружжя також виховує 3 дітей. Вони навчились успішно поєднувати акторську кар'єру і батьківські обов'язки та весь вільний час проводять разом.