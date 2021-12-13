Блакитний – головний колір 2022 року: модний образ показує Жюлі Феррері

Імените видання Vogue зазначило, що блакитний - став головним кольором прийдешнього 2022 року. Французька модниця Жюлі Ферері швидко підхопила тренд та показала чарівний аутфіт.

За східним календарем 2022 рік триватиме під егідою Блакитного Водяного Тигра. Саме тому цей колір має всі шанси посунути з п’єдесталу зелений від Bottega Veneta, який протримався з нами увесь рік.

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Французька модниця Жюлі Феррері показала ідеальний образ у голубому кольорі, який може приміряти кожна дівчина.

Образ Жюлі Феррері

Інфлюенсерка обрала для прогулянки голубий в’язаний светр. Зверху вона одягнула шерстяне коротке пальто, що схоже на жакет. Ніжний образ Жюлі доповнила голубими джинсами та коричневими лоферами.

Знаменитість живе в міста Аяччо, тому там спостерігається європейська зима з плюсовою температурою, яка перевищує 10 градусів. Для нашої зими замініть лофери черевиками чи чоботами, а замість пальта – оберіть жакет оверсайз.

Елегантний образ архітекторка з Корсики доповнила коричневою сумкою та кількома золотистими прикрасами.

Щоб залучити прихильність Блакитного Тигра у новому році, радимо скористатися стилістичним прийомом Жюлі.



Трендовий образ Жюлі Феррері / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Трендовий образ Жюлі Феррері / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Трендовий образ Жюлі Феррері / Фото з інстаграму інфлюенсерки