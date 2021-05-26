Black total look: Вікторія Бекхем підкорила мережу розкішним світським виходом з чоловіком

Британська модельєрка Вікторія Бекхем має бездоганний смак у одязі, тож вміло демонструє прихильникам стильне вбрання. Тренди циклічні та часто змінюються, тож знаменитість вирішила показати костюм, який завжди буде актуальним.

Під власним брендом Вікторія Бекхем з 2008 року випускає одяг, сонячні окуляри та парфуми. Знаменитість добре знається на тенденціях, тож вирушаючи на світську подію одягнула костюм-трійку. Такий стильний виріб немає терміну придатності.

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Папараці помітили дизайнеру з її чоловіком, легендарним футболістом Девідом Бекхемом, який також супроводжував дружину в надзвичайно стильному вбранні.

Образ Вікторії Бекхем

Знаменита дизайнерка з’явилася перед об’єктивами папараці в образі зі своїми фірмовими деталями: підкоченими рукавами жакета та довгими штанами до підлоги.

На вечерю в ресторан Carbone на Манхеттені знаменитість відправилася в чорному аутфіті. На голе тіло дизайнерка одягнула приталений жилет з глибоким розрізом в зоні декольте, верх доповнила чорним класичним жакетом з атласними лацканами.

Доповнила свій образ знаменитість улюбленими штанами кльош. Вікторія Бекхем обрала високі підбори, які довершили розкішний туфіт. Дизайнерка зробила на волоссі легкі локони, одягнула чорні сонцезахисні окуляри у формі півмісяця та чорну маску.

Девід Бекхем вирушив у ресторан в сірих штанах, білій футболці та синьому піджаку. Його образ довершували білосніжні кросівки та чорна захисна маска.

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