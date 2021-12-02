Головний убір взимку потрібен нам, аби захистити голову, вуха та волосся від різких перепадів температур. Шапки відіграють головну роль у морозяну погоду. Зараз окрім захисту, головні убори слугують цікавим доповненням до наших образів, допомагаючи проявити індивідуальність.

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Окрім звичної для нас шапки та панами цієї зими в моду увійде балаклава. Такий головний убір для нас ще є досить незвичним, втім його активно вже починають носити зірки стрітстайлу.

Шапка біні

Шапка біні – найулюбленіша та найпопулярніша модель серед молоді. Такою шапкою можна довершувати не лише спортивні, кежуальні, але й вишукані образи.

Щоб виглядати стильно – відмовтеся від шапок з різноманітними паєтками та блискітками, оберіть однотонну модель, яку буде легко поєднати з верхнім одягом. Ці шапки досить зручні у використанні, тому на сезон можете придбати кілька одиниць.



Актуальні головні убори на зиму / Фото з інстаграму

Панама

Останнім часом панами стали такими ж затребуваними, як і шапки. Стильні вироби з овчини чудово доповнюють пухнасті шубки або дублянки. Емілі Ратажковскі останнім часом почала одягати габаритні панами леопардового та класичних кольорів. Колекцію звичайних мінімалістичних панам можете пригледіти у шведської моделі Ельзи Госк.



Актуальні головні убори на зиму / Фото з інстаграму



Актуальні головні убори на зиму / Фото з інстаграму

Балаклави

Стилісти вже назвали балаклаву найстильнішим головним убором зими. Балаклави для осінньо-зимового сезону у своїх колекціях показали бренди Miu Miu, Raf Simons, Dolce & Gabbana та багато інших. Скандинавська інфлюенсерка Каролін Бломст вписала голубу балаклаву до темно-коричневого зимового пальта.



Актуальні головні убори на зиму / Фото з інстаграму