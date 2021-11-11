Більше не білявка: Кеті Перрі з новою зачіскою вийшла у світ в шкіряній сукні – яскраве фото

14:10

Кетті Перрі – одна з небагатьох зірок, які не люблять впродовж довгого часу перебувати в одном образі. Співачка часто змінює колір волосся, тож після експериментами з рожевим, а згодом і з білим волоссям, знову повернулася до темного кольору.