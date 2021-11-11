Більше не білявка: Кеті Перрі з новою зачіскою вийшла у світ в шкіряній сукні – яскраве фото
Джерело:24 канал
Кетті Перрі – одна з небагатьох зірок, які не люблять впродовж довгого часу перебувати в одном образі. Співачка часто змінює колір волосся, тож після експериментами з рожевим, а згодом і з білим волоссям, знову повернулася до темного кольору.
У новому образі американська виконавиця прийшла на церемонію вручення нагород у сфері кантрі-музики Country Music Association Awards у Нешвіллі.
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Образ Кеті Перрі
На червону доріжку виконавиця вийшла в обтислій шкіряній сукні-бюстьє шоколадного відтінку від бренду Vivienne Westwood. Верх сукні виконаний з елементами драпірування, що додавало виробу особливого ефекту.
Кеті Перрі вирішила зробити високий пучок на голові, підкресливши образ намистом з перлин. Знаменитість доповнила свій образ молочними туфлями від бренду Amina Muaddi.
На захід виконавиця прийшла без свого чоловіка Орландо Блума, втім красувалася перед камерами з каблучкою у вигляді квітки, яку їй подарував актор.
Кеті Перрі змінила зачіску / Getty Images