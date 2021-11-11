У новому образі американська виконавиця прийшла на церемонію вручення нагород у сфері кантрі-музики Country Music Association Awards у Нешвіллі.

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Образ Кеті Перрі

На червону доріжку виконавиця вийшла в обтислій шкіряній сукні-бюстьє шоколадного відтінку від бренду Vivienne Westwood. Верх сукні виконаний з елементами драпірування, що додавало виробу особливого ефекту.

Кеті Перрі вирішила зробити високий пучок на голові, підкресливши образ намистом з перлин. Знаменитість доповнила свій образ молочними туфлями від бренду Amina Muaddi.

На захід виконавиця прийшла без свого чоловіка Орландо Блума, втім красувалася перед камерами з каблучкою у вигляді квітки, яку їй подарував актор.



Кеті Перрі змінила зачіску / Getty Images