Біллі Портер разом з Jimmy Choo випустив гендерно-нейтральне взуття

На честь Місяця прайду американський актор Біллі Портер у співпраці з модним брендом Jimmy Choo презентував гендерно-нейтральну колекцію взуття. Разом з Портером над цією особливою лінійкою особисто працювала головна дизайнерка бренду Сандра Чой.

Біллі Портер – відомий ексцентричний актор та зірка серіалу "Поза", не раз дивував публіку своїми яскравими епатажними луками. Цього разу чоловік вирішив долучитись до вшанування Місяцю прайду, як це вже робили інші зірки Голлівуду, до прикладу, Леді Гага.

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У колекцію взуття Billy Porter X Jimmy Choo увійшли мокасини, туфлі-човники, черевики на стійкому каблуці та ботильйони. Актор наголосив, що усі моделі лінійки є різних розмірів. У доповнення до взуття також випустили яскраві клатчі. Модний проєкт є виключно благодійним і спрямований на психологічну допомогу представникам ЛГБТК.

"Разом ми розробили гендерно-нейтральний асортимент взуття розширеного розміру, як це має бути для всіх. Колекція буде доступна виключно на Jimmychoo.com, починаючи від 4 червня. На згадку про випуск лінійки, Jimmy Choo пожертвував 100 000 доларів на підтримку життєвих програм TrevorProject, які включають безкоштовну цілодобову допомогу телефоном представникам ЛГБТК", – написав у дописі Біллі Портер.