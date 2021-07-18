На обкладинці глянцю 19-річна співачка позувала в куртці-анорак з нової колекції спільної колаборації Gucci & Balenciaga. Вона також приміряла срібні рукавиці та бежеві кросівки від знакових будинків моди. Її образ довершували чорні трендові штани кльош з розрізами, чорна водолазка та насичений макіяж.

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Візажисти нанесли знаменитості золотисті тіні, підкресливши погляд темнішими тінями на кілька тонів, а губи намалювали помадою коричневого кольору.

На фотосесії Біллі позувала у прикрасах від ювелірного будинку Bvlgari та Anita Ko. За стилізацію зйомок відповідала британка Діна Нойштайдер Джаніні. Фотографом виступила Емма Саммертон.

Для екстравагантної фотосесії Біллі Айліш приміряла жакет Prada, золотистий жилет Valentino, фактурну чорну куртку Simone Rocha та сонцезахисні окуляри від Moncler.

Виконавиця любить багатошарові, міщкуваті образи. В одному зі своїх інтерв’ю вона зазначила, що любить худі та великі світшоти тому, що вони приховують її тіло. Вона хоче, щоб прихильники зосереджували свою увагу тільки на її музиці.

Стилістка з британського Vogue підібрала для Біллі Айліш ті елементи гардеробу, які виконавиця залюбки одягнула б на світський захід. Американка позувала перед камерою у білосніжному аутфіті, коричневому довгому пальті Monot на тлі нічного міста, пальті Chanel та габаритній білій куртці Nina Ricci.